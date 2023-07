艾美奖揭晓入围名单 《继承之战》获27项提名领跑

(综合讯)第75届艾美奖7月12日公布入围名单。由Brian Cox(布莱恩考克斯)领衔主演的《继承之战》(Succession)以27项提名领跑,包括在剧情类男主角奖占三席——Brian Cox、Kieran Culkin(基伦克金)和Jeremy Strong(杰瑞米史壮)齐齐角逐视帝宝座。

同一部剧有三人提名剧情最佳男主角的情况,在艾美奖首次发生。三男将对上以《最后生还者》(The Last of Us)首度入围的Pedro Pascal(佩德罗帕斯卡尔)、《绝命律师》(Better Call Saul)Bob Odenkirk(鲍勃奥登科克)和《亡命再劫》(The Old Man)Jeff Bridges(杰夫布里奇斯)。《继承之战》的Sarah Snook(莎拉史努克)角逐最佳剧情类影集女主角奖。

《怒呛人生》的史蒂芬元(左)和黄艾莉分别入围最佳迷你影集男、女主角奖。(Netflix提供)

入围名单中有亚裔演员。《怒呛人生》(Beef)的男女主角Steven Yeun(史蒂芬元)和Ali Wong(黄艾莉)分别入围最佳迷你影集男、女主角奖。《怒呛人生》也入围最佳迷你影集奖。

影视平台HBO(包括平台Max)入围127项领跑,Netflix位居亚军,入围103项,Apple TV+的作品入围46项。Hulu和Prime Video各有42项入围,Disney+则有40项。

第75届艾美奖新加坡时间9月19日早上揭晓。完整入围名单可上艾美奖网站查询。

第75届艾美奖入围名单(部分)

最佳剧情类影集:

Andor/Disney+

Better Call Saul/AMC

The Crown/Netflix

House of the Dragon/HBO

The Last of Us/HBO

Succession/HBO

The White Lotus/HBO

Yellowjackets/Showtime

最佳剧情类影集男主角:

Jeff Bridges/The Old Man

Brian Cox/Succession

Kieran Culkin/Succession

Bob Odenkirk/Better Call Saul

Pedro Pascal/The Last of Us

Jeremy Strong/Succession

最佳剧情类影集女主角:

Sharon Horgan/Bad Sisters

Melanie Lynskey/Yellowjackets

Elisabeth Moss/The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey/The Last of Us

Keri Russell/The Diplomat

Sarah Snook/Succession

最佳剧情类影集男配角:

F. Murray Abraham/The White Lotus

Nicholas Braun/Succession

Michael Imperioli/The White Lotus

Theo James/The White Lotus

Matthew Macfadyen/Succession

Alan Ruck/Succession

Will Sharpe/The White Lotus

Alexander Skarsgard/Succession

最佳剧情类影集女配角:

Jennifer Coolidge/The White Lotus

Elizabeth Debicki/The Crown

Meghann Fahy/The White Lotus

Sabrina Impacciatore/The White Lotus

Aubrey Plaza/The White Lotus

Rhea Seehorn/Better Call Saul

J. Smith-Cameron/Succession

Simona Tabasco/The White Lotus