谍对谍！买林俊杰演唱会门票得先答题 黄牛党招募大学生应对

（综合讯）金曲歌王林俊杰9月8日和10日在中国广州举行演唱会，门票7月10日开放预购。主办单位为了预防黄牛问题，祭出答题手段应对。

心仪的偶像开唱，粉丝自然摩拳擦掌抢票，若抢不到，有些人会砸重金获取入场门票，种种因素相加，黄牛问题更猖獗了。

林俊杰将在广州开唱，主办单位为了抵御黄牛，让粉丝在购票前先回答五道跟林俊杰有关的题目，若回答错误，必须等待30秒才能继续“闯关”，盼能依此举让真正喜爱林俊杰的粉丝抢到演唱会门票。

不料，道高一尺、魔高一丈。中国媒体《封面新闻》报道，黄牛招募大学生“背题库”答题抢票。黄牛自备的题库内容超过300多题，内容包括林俊杰后援会名称、应援色、星座、生肖等。

林俊杰出道20周年巡迴演唱会的简称为“JJ20”，黄牛招募大学生时写道：“‘JJ20’明晚8时考试，本科（大学）以下别来。”粉丝看了相当傻眼。

林俊杰与韩团Le Sserafim同框



林俊杰日前到澳门参加“TMEA腾讯音乐娱乐盛典”颁奖典礼，风光拿下三项大奖并担任表演嘉宾。

林俊杰7月10日分享幕后花絮照片，最吸睛的莫过于他站在C位与韩国女团Le Sserafim同框，更从日本人气成员宫胁咲良（Sakura Miyawaki）手中接下专辑。林俊杰也跟男团Seventeen成员JUN合照留念。