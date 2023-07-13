新剧《金色大道》挑战视障人士，小阿姐黄暄婷到访视障人士协会了解他们的生活作息。

重头剧《金色大道》的拍摄工作即将进入尾声，剧组昨午开放媒体探班，场景是在古德威尔屋举行的一场婚礼，现场艺人包括黄暄婷、洪凌、邓伟德、田铭耀、陈泂江、潘玲玲和何盈莹。

小阿姐黄暄婷在剧里饰演的角色李珍玉，视力只有20%，只看得到别人的轮廓，视力也会逐渐退化。

黄暄婷表示在开拍前有去新加坡视障人士协会跟视障者聊天，“了解他们平时的生活作息，也有观察他们如何走动以及看东西。他们其实是可以看到对方的轮廓，但就是找不到一个焦点，所以当他们在看着你的时候，你可能会认为他们在看着其他目标。”

暄婷也表示自己的戏份都在新加坡，并没有像其他演员到外地取景，“我是卖咖啡的，主景在咖啡档口，虽然看不见，但我对整个环境都很熟悉，所以当你在喝我泡的咖啡时并不会知道我患有视觉障碍。”不过黄瑄婷表示自己并不会泡咖啡，所以有请老师指导。

香港三届视帝黎耀祥早前来本地授课，黄暄婷表示最大的收获是了解到拍戏时的节奏感，“以前我在演戏时都没有想到每个角色都会有不同的节奏，而且节奏不单只是说话，也包括动作和反应。这也让我想到，如果把节奏还有说话的语调改一改，那我演每一个角色都可以很不一样。这次的角色我就给李珍玉设定一个比较慢和稳的节奏。”

洪凌饰演的角色李珍婷是暄婷的“妹妹”。（庄耿闻摄）

首次合作 洪凌与孙政有默契

洪凌饰演的角色李珍婷是暄婷的“妹妹”，也是个非常聪明的女生，也非常清楚自己要的是什么，不过在追求自己的“金色大道”时碰到了很多不好的事情。

洪凌认为这个角色吸引人的地方在于她很开朗活泼，“就像是戏里的一个小精灵，大家不讲话时，她就是那个会有特别多想法的人，很有灵气，所以我觉得观众会蛮想要看到她的。”

不过洪凌表示自己和珍婷的性格完全相反，“有珍婷在的地方，她就会是主角，但现实中的我只会默默地坐在一旁。”

洪凌也提到在黎耀祥的授课中学到人物设计，“珍婷其实也是一个活泼的妹妹，所以在说话时节奏要比较快和高音，但姐姐（黄暄婷饰）的性格比较安静，所以说话的节奏需要比较慢。这是我之前没有想到的，我都是以自己的看法去诠释，现在有一个老师在，又是针对剧本教导，我觉得非常好。”

剧里洪凌和孙政的对手戏最多，虽然两人是第一次合作，但在试镜时已经默契十足，“其实一开始我们是单独试镜，但孙政当天刚好早到，所以监制和故事人就让我们对戏，我们直接对了我们戏里最重要的那场戏，感觉特别好，他飙泪我也飙泪，监制他们则猛点头，所以一试完镜我们的角色就马上定了。”

外地拍戏 田铭耀想念刘子绚煮的家常菜

田铭耀不久前为了拍这部剧到了外地拍摄，他表示那段期间最想念老婆刘子绚煮的家常便菜，“因为当时我和泂江每天吃水煮蛋，一天吃24个，长达了1个月半，所以算一算我们差不多吃了2000多个！”

这部剧杀青后，田铭耀表示会拍综艺节目，紧接着将投入下一部剧。

邓伟德讲泰式华语 请教朋友

邓伟德在剧里饰演一名泰国华侨苏薩空，剧里需要讲带有泰国腔调的华语，“刚开始确实有点挑战，因为没有概念该怎么说，所以有请教我的泰国朋友。我才发现原来泰国腔和马来西亚腔的华语蛮相似的，所以这点就要拿捏好，不然很容易变成马国腔调。”

早前黎耀祥来授课时，曾表示邓伟德在演戏时放得不够开，“有时还是会有点紧张，导致肢体语言比较僵硬、讲话有点含糊不清，所以我都会尽量让自己放松，放开来演。”