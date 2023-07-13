入围好莱坞影评人协会电视奖 杨雁雁争最佳女配角

当“家庭主妇”攻入好莱坞，受到好莱坞影评人协会电视奖青睐，影后杨雁雁凭《美生中国人》角逐“最佳女配角”奖！

除了杨雁雁，另一名男星关继威在凭《天马行空》赢得奥斯卡最佳男配角之后，也凭《美》剧再度入围最佳男配角。

记者昨天致电恭喜雁雁，她笑说“早上才得知喜讯”，人在本地的她于凌晨时分（美国下午时间）仍在为《美》剧宣传，累得迷迷糊糊，喜讯上门，来不及清晰感受入围的喜悦。

对于入围女配角，雁雁不敢邀功，盛赞剧组用心打造剧本，感动人心，加上与剧中家人（“老公”黄经汉、“儿子”王班）默契奇佳，才令她在“串流喜剧片”项目中，赢得角逐“最佳女配角”的机会。

问起胜算，她以一贯保守的语气说“十分之一”，不忘补上一句：“好难啊！”

另一亚裔女星也入围

与雁雁争奖的对手多达9位，当中，她与参演“Emily in Paris”的韩裔美籍演员及歌手Ashley Park是唯二的亚洲女星。

问她会否出席观礼，雁雁表示若档期许可必参加颁奖礼盛会。

《美生中国人》玩转中国神话，却因颠覆神话人物，比如《西游记》里的“沙僧”居然是女人等，引起网友热议“不伦不类”，对此，雁雁有什么看法？

她说：“其实，原作者的创意就在于天马行空，我觉得很棒！在跟幕后主创于美国一起跑宣传时，听到整个戏前后花了10年时间，对于他们的创作理念，我的赞叹与佩服与日俱增，《美》剧是一部东西方文化撞击而产生的新的思路，像《西游记》作者吴承恩是透过隐喻神话的方式，表达修行者如何通过种种磨难取得真经，其实，《美》也回归了这个思路，就是要经历种种劫难，才能达到自己要的目标。”

尽管做法不同，雁雁认为《美》剧人物仍然表达了角色该有的精髓。

让女儿学拳术自保

在《美》中她对“儿子”王班看似有求必应，雁雁直认剧中人与她相似的地方就是幽默感，现实生活中她是个严母：“应该说刚柔并济，纪律还是要女儿严格遵守，像她考试成绩不好，我不会生气，但交代的功课没做好，我就会火大。”

话锋一转，雁雁笑说，爱女颂雯其实情商比她高、口才也比她好，就像爸爸。

不能让自己的孩子任意妄为，也与大环境因素有关：“一个城市孩子，怎可能让她像我这样的乡下女孩到处撒野呢？所以，女儿也被教育得乖巧顺从。”

不过，骨子里雁雁希望颂雯带有冒险精神，因此让女儿学习拳术，至少能自保，“不过我也让她知道，无论怎么样，家里永远是她最强的后盾。”

说到动向，雁雁目前正在为新片开会，不过细节暂不便透露。