69岁陈盈洁将入狱 4年前中风后演出近零

（台北讯）69岁“歌坛大姐大”陈盈洁唱红《海海人生》《风飞沙》《期待再相会》等经典歌曲。她被控诉教唆大姐伪造本票向友人借款，台湾最高法院依教唆犯伪造有价证券罪，判她3年两个月徒刑定谳，须坐牢。

陈盈洁出道40多年，2019年爆出她中风的消息。某天，她睡醒后发现自己口齿含糊不清，甚至无法开口唱歌。当时，陈盈洁已接下演出，所以硬着头皮登台，还好演出的主持人贺一航不仅帮她向观众解释，更顶替她登台演出，让她相当感激。她邀约贺一航再合作，未料不到半年，贺一航因大肠癌病逝，让陈盈洁心中留下遗憾。

陈盈洁就医诊断后，发现脖子后方血管堵塞导致中风，还好即早发现，并无大碍。不过，许多活动主办单位得知她近年的身体状况不佳，担忧影响演出，鲜少给予工作邀约，导致她近年的演出机会几乎归零。

一个资深活动经纪人告诉台媒，现在资深艺人的演出和舞台表演机会越来越少，新生代和中生代歌手是少数，演出酬劳也较低廉，成为活动邀约的首选名单。经纪人也说，若考量演出歌手的身体状况，自然不会自找麻烦，因为若唱到一半有突发状况，就难以跟厂商、业主交待。

李春贺首次证实20年前已离婚

陈盈洁过去情路坎坷，曾替前男友潘健扛下债务。她在低潮时邂逅丈夫李春贺，两人爱情长跑10年后在1996年结婚。陈盈洁曾赞赏老公是一个朴实、脚踏实地又爱家的男人，李春贺也感性地夸奖老婆很用心地做家事，还会帮家婆洗澡、梳头，最感动的是，陈盈洁为了他戒掉博弈嗜好。

两人的夫妻情原来已成往事。《三立新闻网》7月13日报道，李春贺受访时证实两人早在20年前离婚，但两人至今是好友。

陈盈洁（左）和李春贺的夫妻情已成往事。（互联网）

陈盈洁曾在节目，提起跟旧爱潘健的感情债始末。她23岁时不顾家人反对，坚持与有未婚妻的潘健交往。被爱冲昏头的她，无怨无悔地养男友及其全家，连潘健对外签的本票都签上她的名，想不到投资的公司欠了一屁股债，潘健逃到国外，把债物全部留给陈盈洁。陈盈洁后来唱红《风飞沙》，专辑热卖赚了不少钱。她前前后后花了七年偿还债务。