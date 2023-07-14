李铭顺演活阿美族律师 无赖得可爱

八尺门的辩护人

可在网上观看我是冲着李铭顺看这部台湾电视剧，却被剧情吸引了。

《八尺门的辩护人》改编自唐福睿的同名小说，讲述震惊社会的一桩船长灭门惨案，牵扯出千丝万缕的黑幕，许多谜团待解开；外籍客工（台湾称为移工）阿布杜尔阿德勒（张耀饰）为何要杀害船长全家，残忍地连小女孩都不放过？为何几乎所有人，包括船务公司、法律界和政治圈都要阻扰李铭顺饰演的公辩律师佟宝驹追查真相？佟宝驹的父亲为何跟嫌犯一样，一只手指断了一截？

观众看剧时心中浮现的，正是李铭顺在剧中语重心长的一句话：“船上发生什么事，不敢让人知道？”以及剧集海报上写的“在渔港，被杀的不一定是鱼。”故事通过命案带出台湾多元族群、死刑和政商勾结等课题，相当饱满，也发人深省。