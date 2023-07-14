李铭顺演活阿美族律师 无赖得可爱 订户发布 / 发布 / 2023年7月14日 5:00 AM 李铭顺饰演为外籍客工嫌犯辩护的律师。（互联网） 范逸臣（戴鸭嘴帽者）在剧中带领族人杯葛李铭顺。（互联网） 《八尺门的辩护人》的故事由一起灭门命案开始。（互联网）字体大小:小中大八尺门的辩护人可在网上观看我是冲着李铭顺看这部台湾电视剧，却被剧情吸引了。《八尺门的辩护人》改编自唐福睿的同名小说，讲述震惊社会的一桩船长灭门惨案，牵扯出千丝万缕的黑幕，许多谜团待解开；外籍客工（台湾称为移工）阿布杜尔阿德勒（张耀饰）为何要杀害船长全家，残忍地连小女孩都不放过？为何几乎所有人，包括船务公司、法律界和政治圈都要阻扰李铭顺饰演的公辩律师佟宝驹追查真相？佟宝驹的父亲为何跟嫌犯一样，一只手指断了一截？观众看剧时心中浮现的，正是李铭顺在剧中语重心长的一句话：“船上发生什么事，不敢让人知道？”以及剧集海报上写的“在渔港，被杀的不一定是鱼。”故事通过命案带出台湾多元族群、死刑和政商勾结等课题，相当饱满，也发人深省。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 影视 热播站 今日热播站 童缤毓：庆生，祝我继续伪装