我变美的那夏天第二季

The Summer I Turned Pretty S2

Prime Video 14日上线

爱情剧集。由Lola Tung、Christopher Briney、Gavin Casalegno及Sean Kaufman主演。讲述Belly期待回到卡辛斯海滩的夏日假期，16岁的她加入了当地新社团，男孩们意识到她成长为有吸引力的美少女。

Belly与儿时一起长大的兄弟陷入三角恋，他们的妈妈Susannah是她母亲的好朋友。这对兄弟为了她而争吵，加上Susannah癌症复发，Belly不确定夏天是否能如过往一样。

医聊大小事

8频道 晚上8.00

2012年的研究估计新加坡的痛风患病率为4.1%。痛风常被说成是富贵病，患者该避免食用哪些高嘌呤食物？痛风好发于下肢，中医师将在节目中教你“下肢养护操” 。

从零开始

8频道 晚上9.00

Ben自妻子去世后，因为寂寞无限制地花钱旅游。君琳和火耀感受到Ben羡慕Henry和遇安的父女关系，于是约了Ben的儿女去探访他。Ben的儿女对Ben感到愧疚，答应带父亲一起去旅游。火耀被变态房东折磨，伟冬使计让火耀搬出来，并拿回按金和月租。王远对遇安越来越有好感，但君琳怀疑王远是父亲安排在身边的卧底。

变形金刚5：最终骑士

Transformers：The Last Knight

HBO（星和Ch601）晚上9.00

柯博文为了拯救赛博坦，打算摧毁地球。这个曾是世界上最伟大的英雄如今变成最凶狠的敌人。大黄蜂、Mark Wahlberg饰演的凯德伊格、Laura Haddock饰演的牛津教授与Anthony Hopkins饰演的英国勋爵，肩负起拯救世界的重担……