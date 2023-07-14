陈升遭爆灌酒性骚 “道歉信”让受害者更怒

（台北讯）知名歌手陈升被一名女设计师指控性骚，酒后对她毛手毛脚，甚至连问她三次“你要不要跟我做爱？我开玩笑的！”陈升团队主动联系后，却来回修改道歉信并避重就轻性骚细节，让设计师愤怒。

这名设计师6月在脸书发文透露遭到一名陈姓男歌手性骚扰，7月13日再发文点名就是陈升。设计师说她只见过陈升两次，2019年9月9日首次见面时，被陈升上下打量，甚至凑到她面前从不同角度盯着她的脸猛瞧，让她非常不自在。

2019年9月22日，她接到电话通知说陈升嫌她设计太烂，要跟她碰面，结果到了现场，陈升根本不问设计内容，而是一直在问她私事，讨论设计作品时则夹带辱骂。她在修改设计时，陈升借酒意突然抚摸她脸颊，抓她的手，然后灌她喝威士忌，还三度跟她说：“你要不要跟我做爱？我开玩笑的！”接着又要她喝下一瓶韩国烧酒，她最后忍着恶心与泪水逃离现场。

设计师在文末说，那日的一切都成了她的伤疤，“虽然时间会遗忘，但是被害者永远记得。”

道歉信避重就轻

设计师在7月13日的发文中透露，陈升先是透过当时在场的企划联系她，说希望向她道歉，原本同意隔天会给签名的声明电子档并寄出纸本。隔天她询问能否增加针对“灌酒行为”的道歉，对方也同意，但傍晚却又要求再给一些时间。

设计师指陈升的道歉信内容不实且避重就轻。（互联网）

当设计师终于收到陈升的“道歉信”时，发现内容对当天的描述充满不实，她愤怒质问：“或许那天是他的日常所以事情记不清，但对我来说是灾难的一天，很难有人可以忘记深刻痛苦的时刻吧？”

设计师曝光的“道歉信”中，陈升表示“谈话间我表现太过急迫，使用了非常无理、不当的对话方式，带着涉及性与侵略的攻击语汇，我真的非常抱歉”。

设计师表示，当初说好是要公开道歉才答应联系，未料她释出的善意变成得一再配合对方的心情、时间和沟通方式。她对陈升隔空喊话：“我不知道自己在设计这条路上能够走到多远，但我知道，你的才气与作品，不应该建立在别人的伤痛之上。”

陈升即将开演唱会，性骚消息一出，许多网民涌入陈升宣传演唱会的发文底下炮轰，“不道歉开什么演唱会？装没事”“性骚扰别人不道歉装没事，脸皮有够厚！”“好好道歉啦，不然改名性骚扰康乐队”“人在做天在看，都那么大了好好道歉很难吗？”