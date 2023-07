(综合讯)曹格星期四(7月13日)深夜在IG连发八篇文章,贴出自己与前妻吴速玲过往的甜蜜合影,以及与一对儿女共享天伦的画面,星期五(14日)早上则以英文写下“I’m in so much pain, help me”(我很痛苦,救我),令人担忧他做傻事。他所属的滚石音乐回复台湾媒体:“目前经纪人在了解,他如果有什么消息同步给我,我也赶紧跟大家说。”【更新】曹格公司星期五(14日)中午回复媒体:“他在疗伤中,面对自己内心的伤,也在努力变成一个更好的自己,不让大家担心,谢谢大家的关心,公司会一直支持他的音乐事业 。”

曹格的“求救”贴文让网民十分担忧。(取自曹格IG)

曹格与前妻吴速玲离婚八个月,他星期四深夜在IG贴出与吴速玲以前的合照,也有一家四口的照片,发文内容写着“我人生最美好的时光”“结婚日!说的台词、承诺、保证……都废了!”“充满心痛的圣诞”“乱七八招(糟)了……但还是爱她”“希望下一个男人比我更珍惜她,如果做不到,我会找到他,并且表达我的感受”。

其中一张自己的黑白照写着“我准备好走了,再见”,以及星期五早上的“求救”贴文,让网民十分担心他的状况。

