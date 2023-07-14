《奔跑吧》14日复播 蔡徐坤如期狮城开唱

24岁的中国男星蔡徐坤7月15日在本地举行“KUN 2023‘迷’世界巡回演唱会World Tour”新加坡站演出，未料他近日深陷一夜情、逼堕胎等桃色风波，过去两三周，有指央视已下架所有与蔡徐坤有关的贴文及视频，包括蔡徐坤参与的中国综艺节目《奔跑吧》延播两周，原定8月2日举办的广州站演唱会星期四（7月13日）也宣布延期，不少网民认为这可能是蔡徐坤被全面封杀的前奏。

中国粉丝来新力挺《联合早报》记者从各方获悉蔡徐坤的狮城个唱不受影响，星期六（7月15日）如期举行。至截稿前，从售票网站目测演唱会票房达七成左右，个唱门票价格介于78元到348元之间，78元门票已售罄，348元、128元和188元门票剩少许。

有网民透露，蔡徐坤三天前乘搭凌晨的航班抵新，揣测他凌晨抵达就是不希望有粉丝接送机。另有网民呼吁大家别去接机，低调点，“特殊时期公众场合不要声张哦，期待舞台就好了”“不要去，现在必须得低调”。