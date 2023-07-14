郑惠玉念对白惹议 新剧努力改善

阿姐郑惠玉在上部剧《黑天使》念对白惹议，她在新剧《只此一家》努力改善，获监制赞赏。

本地新长寿剧《只此一家》将在7月27日播出，星期四（7月13日）午主要演员阿姐郑惠玉、黄炯耀、陈泓宇、黄俊雄、雅慧、姚彣隆等出席了记者招待会。本剧题材以房地产市场为主轴，展现势不两立的房屋经纪郑惠玉和陈泓宇在职场上的较劲。

阿姐郑惠玉表示这部剧会有很多对白，而她在上一部剧《黑天使》念对白时引起观众负评，对此，阿姐这一次有特别注意。“一开始监制也有跟我说要稍加注意，我也有不断努力加强、改善。”

她开心地说：“监制跟我说‘不错不错，有改善’。”

阿姐在剧里饰演房屋经纪，这个角色的挑战是需要了解很多关于房屋方面的知识。“这也是我在学习的一个新东西，因为我要懂得如何卖房子，对白也有很多房地产的专有名词，所以在开拍前我们有去上课，挺有趣的。”

剧里阿姐会对陈泓宇和“儿子”程家颉掴巴掌，“开拍前我有问他（程家颉）要真打还是假打，在和导演讨论后决定真打，那样画面看起来会比较真实。不过我没有打很大力，因为已经知道要如何控制力度，所以看上去是打很大力，但到点时我有收力”。阿姐一共真打了程家颉两次，就过关了。

阿姐也称赞程家颉是个学东西很快的演员，“第一次跟他对稿的时候，他说他是第一次参与8频道的剧，华语也不是很好，当时我有一点担心，但合作后我觉得在他这个年龄层中，他是一个比较冷静稳重的小男孩，合作得很好”。

纽约上课后首部作品 黄俊雄“放开”去演

黄俊雄

一年没有出现在荧幕上的黄俊雄，终于回来了，这也是他到纽约电影学院上了演技课后的第一部作品。他说，在那里的体验很不一样，“可能以前在开拍前准备得太足，功课做得太多、想太多，因而把自己局限在一个框框里，而我在纽约上课时所得到的体验就是不要顾虑太多，当下觉得该怎么演就怎么演，随性一点”。

黄俊雄在剧里饰演为人随性，不按牌理出牌，行为有些古怪的室内设计师，于是他就运用了自己所学到的放开手去“玩”。

“没小角色只有小演员”黄炯耀长寿剧首当男一

黄炯耀

长寿剧首次担任男一，黄炯耀表示真的感激监制和公司给自己机会当男一，“其实无论大小角色，我都会努力演到最好，因为‘没有小角色，只有小演员’”。

至于饰演这个角色的挑战，“需要演一个不专业的脱口秀演员，表演时需要故意讲错，表现得很紧张，同时讲的时候要有点搞笑但又不能太搞笑，这样才能符合剧情的需要”。

两人首合作 陈泓宇剧里“对付阿姐”

陈泓宇

陈泓宇的戏份集中在后半部分，饰演的是一个反派角色，“就是来对付阿姐，把她弄得狗血淋头，这样整部戏才会有更多的看头。这次我也有要求要演一个坏到底的角色”。首次和阿姐合作，陈泓宇表示入行这么久了，一直都希望能跟阿姐合作。“我其实一直有一个梦想，希望可以跟阿姐演姐弟恋，感觉会很不错。”