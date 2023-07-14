好莱坞大罢工 电影业恐陷瘫痪

（好莱坞讯）会员超过16万人的美国演员工会（SAG-AFTRA）星期四（7月13日）宣布，由于与电影公司等资方谈判破裂，将于13日午夜起加入已罢工逾70天的编剧行列，这是自1960年以来，首次好莱坞演员和编剧同时罢工，恐让业界陷入瘫痪。

美国演员工会和美国编剧工会（WGA）都要求，在串流媒体时代，资方须增加从业者的基本工资，并保证他们的工作不会被人工智能（AI）取代 。

全球影业界过去一直受到串流平台带来的挑战，随着人工智能（AI）的崛起，更令业界担忧编剧和演员的生计将受到影响。过去10年，媒体公司将大量资金投放在串流媒体服务，电视制作快速增长，编剧的报酬却没有增加，而且相较过去电视台播出的剧集，串流平台运作截然不同，人们可以随意收看自己喜欢的剧集，编剧的“重播费”被取消，压缩了收入。

同时随着AI崛起，创作几乎可以一个键，在极短的时间完成。AI或许还无法独力写出整个剧本，但可以透过学习提出可行的故事架构或素材，取代部分编剧工作，再交由少量人手修改完成，这会导致编剧工作和报酬进一步压缩。

为争取权益，美国编剧工会（WGA）自3月起与美国电影和电视制片人联盟（AMPTP）谈判，并在5月因谈判破局发动罢工，许多节目陆续宣布取消或推迟拍摄。编剧工会其中一项诉求是要求禁止利用ChatGPT撰写或改写剧本。

除了编剧，AI也影响了演员的演出。随着AI技术的发展，制片利用AI取代真人演员成为可能。

好莱坞一线巨星Jennifer Lawrence（珍妮佛劳伦斯）、Meryl Streep（梅莉史翠普）、Ben Stiller（班施帝勒）等，联合逾300名演员在7月初致函美国演员工会，指出演员的工资、技术、创作自由在过去10年遭到剥削，若谈判代表无法就提高从业人员基本薪资及AI使用保障措施方面达成“变革性协议”，他们将加入罢工，甚至出走好莱坞。如今谈判破裂，好莱坞演员也加入编剧的罢工行动。