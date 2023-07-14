娱乐吃瓜：《手放开》像#Metoo运动主题曲？李圣杰亲解歌名背后的涵义

疫情结束，万象更新，唱红《痴心绝对》《你那么爱她》的李圣杰，也是新计划和动作频频，比如到新马举行首次个人演唱会，又在目前广受年轻世代欢迎的社媒平台TikTok开设账号。

他来新加坡宣传9月17日的演唱会时，记者把他的歌曲化整为零，请他完成一个好玩的挑战——只要听到《不是对手》《亲爱妹妹的眼睛》《眼底星空》《原谅我没有说》《抓！爱情的凶手》《最美的遗憾》这些他唱红的歌名，他会即刻联想到什么？点击视频看李圣杰回答之外，还清唱一段作品，诱你买票进场。

记者提问时，意外发现李圣杰有一首歌特别适合用来做现在热遍台湾的“#Metoo”运动的主题曲——就是《手放开》。李圣杰听了，会意一笑说：“是要保持安全的距离！”

李圣杰的Tiktok账号一开通，便迅速直播与粉丝互动，还说：“听说大家都很爱看‘吃播’，果然今天晚餐吃串烧，发现每吃一串就增加100人！”

李圣杰分享养嗓私人秘方

粉丝当然不会只想看吃播，难得李圣杰上线，大家七嘴八舌提问，李圣杰也不吝分享。譬如，被问怎么保养喉咙时，李圣杰公开秘诀说：“最重要的是晚上要忌口，尤其忌吃甜食、水果，才能保持喉咙的亮度。”

李圣杰预告他的演唱会将出现仿似《眼底星空》的景象。（关俊威摄影）

他还有私人秘方，将花旗参加珠贝打成粉状，每天早晚三匙，会觉得声音很干净，但也提醒大家感冒的时候不能吃，不然会加重症状。

李圣杰5月底在马来西亚云顶高原举办演唱会，这是他出道24年来首度在海外正式开个唱，2场演出吸引1万1000人朝圣，门票更是秒杀，充分展示惊人魅力。那次唱完，他说：“观众热情到我舍不得哭，发现马来西亚人是很乐天的民族，情歌再悲永远是快乐的表情。”

他9月来新加坡举行在这里的首场演唱会，票房也是好到加开到2场。不知道到时新加坡人又会给他留下什么印象？他同时也挑战在狮城一连唱两场的纪录。平时保持生活作息正常，不忘运动维持体力的他，不担心自己的生理状态，只苦恼自己的经典歌曲太多，在筛选歌单时有困难啦！

李圣杰在视频中分享他多首歌曲背后的涵义，记得点击视频看他哪首说得最好喔！

李圣杰新加坡首场个人演唱会

日期：9月17日下午2时30分、晚上8时（只剩少许门票）

地点：名胜世界宴会厅

票价：$228、$188、$168、$138、$118、$98、$78（价格不含SISTIC费用）

购票：63485555 / www.sistic.com.sg / www.biztmgp.com