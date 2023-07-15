青春啦啦队（首播 ） Cheer Up

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上8.30

热血的校园悬疑爱情剧, 以有50年传统的大学社团啦啦队为背景，讲述因社团逐渐落没，社员们为了让社团起死回生，展开一连串的行动。裴仁爀与韩智贤首挑大梁，饰演的团长和新团员在朝夕相处中擦出爱火。

缤纷万千在昇菘 33

8频道 晚上9.00

本地艺人业文、杨言带领舞蹈团劲歌热舞，台湾艺人郭书瑶现场演唱歌曲。昇菘顾客除了能赢取百倍大奖外，也有机会参与有趣游戏赢奖金。

欲罢不能第五季

Too Hot to Handle S5

Netflix 已上线

火辣实境秀第5季，10名火辣单身男女登上加勒比海的豪华游艇，他们以为自己参加的是全新约会竞赛节目，没想到这是节目的“骗局”，20万美元奖金摆在眼前，他们得想尽办法忍住冲动“禁欲”，避免任何亲密行为。

幸福入场券 Ticket To Paradise

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

大卫（George Clooney饰）与前妻乔治亚（Julia Roberts饰）得知女儿在峇厘岛旅行时，爱上帅哥并要闪婚，两人火速前往当地，希望阻止女儿犯下他们25年前犯过的同样错误，过程笑料百出。