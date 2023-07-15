《创造营》回归开启全球招募　预计12月泰国录制

选秀回归？《创造营》开启全球招募，预计12月泰国录制节目。

2021年中国选秀节目《青春有你3》引发的“倒奶事件”遭受各界挞伐，在有关当局重手整顿之下，过去两年选秀类节目在中国遭禁播。不过腾讯视频另辟出路，星期五（7月14日）晚官宣选秀“Chuang Asia”，被网民称为《创造营2023》的“Chuang Asia”正式开启全球招募，开始接受报名，有指这次选秀选的是女团。

腾讯视频过去推出的《创造营》系列选秀成功打造人气男女团INTO1、硬糖少女303、R1SE、火箭少女101，而“Chuang Asia”将是面向亚洲市场的青春歌舞竞演综艺，第一篇章将在泰国举办，据悉选秀预计12月在泰国开始录制。