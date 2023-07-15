《创造营》回归开启全球招募 预计12月泰国录制 订户 王英敏发布 / 发布 / 2023年7月15日 1:29 PM 硬糖少女303是《创造营2020》选出的限定女团。（取自硬糖少女303微博） “Chuang Asia”正式开启全球招募。（互联网）字体大小:小中大选秀回归？《创造营》开启全球招募，预计12月泰国录制节目。2021年中国选秀节目《青春有你3》引发的“倒奶事件”遭受各界挞伐，在有关当局重手整顿之下，过去两年选秀类节目在中国遭禁播。不过腾讯视频另辟出路，星期五（7月14日）晚官宣选秀“Chuang Asia”，被网民称为《创造营2023》的“Chuang Asia”正式开启全球招募，开始接受报名，有指这次选秀选的是女团。腾讯视频过去推出的《创造营》系列选秀成功打造人气男女团INTO1、硬糖少女303、R1SE、火箭少女101，而“Chuang Asia”将是面向亚洲市场的青春歌舞竞演综艺，第一篇章将在泰国举办，据悉选秀预计12月在泰国开始录制。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 音乐 创造营2020 谭咏麟数天暴瘦六公斤 Makiyo宣布结束1年婚姻 离婚原因包括夫妻个性不合