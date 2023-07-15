张学友62岁台上秀一字马 约定70岁狮城再唱

一票难求的11场“张学友60+巡回演唱会”新加坡站，7月14日正式开启，我随8000人潮涌进新加坡室内体育馆，期待一夜的惊喜。

一般演唱会都在8时15分开场，也试过有迟至8时45分才出场的。心想张学友或许会8时30分开唱？

以年龄为名 对年岁感慨

张学友跳起俏皮舞步。（UnUsUaL Entertainment提供）

谁晓得，第一个惊喜来了——屁股还没找到座位，张学友就准时从黄金日辉的背景画面中走出来了！

一连四首快歌开场，张学友边唱边跳，扭肢摆腰；背景是五层舞台，中间三层是乐队与和音，通过灯光与特效，观众感觉像看到20宫格。从我在后面的位子看过去，宫格旁的巨型屏幕投放出来的张学友身影巨大，连毛细孔好像都看得到，但其实那是“假的”，反而宫格里的人小小的一只只，包括张学友在内的几十个人，其实才是真的。大小真假的观感被特效搞出有趣的反差，引人入胜。

12首歌曲过后，张学友才开启聊天模式。他介绍乐队成员时，因为记不得一些名字，叹说：“到这个年纪啊，有些东西记得不太清楚；有错，请大家多多包涵。”差不多年纪的观众闻言都会意大笑。

他屈指一算，说自己从1987年开始举办演唱会，这是他的第十回了。又说除了1987年和1991年没来新加坡，其余年份都来了，犹如在这里开过30年的演唱会了，观众纷纷热烈回应。

演唱会以年龄为名，张学友在演唱过程，无论说的唱的，也常有对年岁的一些感慨，以此呼应。

老的是年纪 年轻的是心

张学友穿紧身服装出场，健美身形一览无遗。（UnUsUaL Entertainment提供）

比如他介绍成员时，提到不少人年纪轻轻，脱口就说“有点辛酸”；介绍到一位比他年长一岁多的成员时，开心庆幸自己不是最老的。说到7月10日才过62岁生日，又有感而发：“都不觉得自己老了，就已经老了！”听到偶像这样的感言，年纪相仿的观众不知心情如何，但我的心揪了一下。

演唱《又十年》的时候，背景画面是张学友从小时候大约每十年的面貌变化，一直展示到他白发苍苍时，全场响起热烈掌声。

不过“哀老”的部分仅只这些，更多的时候，张学友用行动证明：年岁老了但心正年轻！

比如他开场的波浪舞，他就自豪地说：“我的腰不错吧！”又做状要劈腿，下一秒就在台下的惊呼中，劈出一字马了。他还勉励大家：“不要让困难妨碍你们追逐梦想！”又问观众：“我70岁时如果还能做（一字马），你们来看吗？”随着全场大声的应答，就这样订下了70岁“老（张学）友”的狮城之约！

也可能是因为60+了，这回演唱会在“新加坡的骄傲”吴庆隆担任音乐总监之下，选曲如张学友说的那样，有些“任意妄为”。这一场，粤语歌占多数，半冷门曲也不少。《吻别》从耳熟能详改编成似曾相识；《只想一生跟你走》成为引起最大共鸣的作品。张学友笑说还唱了自己的创作（作词的《想劈酒》）——“听起来不像新歌，可是又好像没听过的就是了。”他自我调侃。

唱功变深厚 憨态没有变

吴庆隆（后）以音乐总监和钢琴伴奏身份，为张学友打造精彩演唱会。（UnUsUaL Entertainment提供）

红了40年的歌神，金曲自当数之不尽，我不敢奢望这晚能听到最爱的《情书》和《还是觉得你最好》，但没听到，还是有些遗憾。好奇的是，热爱更多张学友作品的歌迷，要看几场演唱会才能把偶像收集完整呢？

张学友说，这场演唱会不惜工本，乐队加舞者、和音和他共74人。还有精彩的特效——张学友走入背景画面和里头的人物互动等等，都让歌曲不是那么热门时，也能紧抓住观众的感官。

张学友的舞台演绎依然精彩，一些高音和尾音处理展示了功力。我喜爱那巨型屏幕是如此清晰，从我的所在放眼望去，他演唱时像经历过千锤百炼而变身，说话时憨态毕露，又仿佛当年让我喜欢上本尊的单纯真挚从来不曾改变。我还可以清楚看见歌手的指头在音符中飞舞，他的额头和发梢一片潮湿。

张学友在完场前诚恳又谦虚地说，希望演唱会有一刻让大家笑了，或者感动了，或者忘记一天的辛劳，那他就满足了。

我想说的是，在感动的瞬间，我想帮他把额头上的汗湿擦掉，告诉他：谢谢你音乐上风雨同路，陪伴了我们38年！