夜市星手开档 忧雨天没生意

两队艺人谢俊峰、陈楚寰以及包勋评、陈欣淇夜市开档，比厨艺拼业绩。

艺人谢俊峰、陈楚寰、包勋评和陈欣淇昨天傍晚在丹戎巴葛的pasar malam（本地传统夜市）录制全新综艺节目《开档咯！夜市星手》。他们被分成两队分别是谢俊峰搭陈楚寰，包勋评搭陈欣淇，在夜市开档，以“噼里啪啦火辣辣”为主题，烹煮韩式炒年糕和麻辣串串售卖，拼业绩。

档口原本计划从傍晚6时营业至晚上10时，但由于天不作美，一整天都下着雨，导致整个流程延迟。

为了赶在傍晚6时开档，艺人们分秒必争，有点手忙脚乱地准备食材，间中也不忘跟路过的男女老少打招呼，请他们光顾支持。

与陈楚寰烹卖炒年糕 谢俊峰自认比较会煮

谢俊峰接受本报访问时表示，平时在家会下厨，不过却很少煮给太太吃，“因为她比我更会煮。”

他说自己的拿手菜是鸡胸肉，“我煮的鸡胸肉，肉质很嫩，还有不同的口味，并不是清清淡淡只用水煮的。”

对于参加《开档咯！夜市星手》，谢俊峰说节目的挑战在于要当成一个小生意来进行，所以要懂得如何规划开销以及怎么研发出一个料理来卖。昨天下雨，所以他当下更担心的是不够时间准备食材，准时开档，“也很担心因为天气的关系，没有人潮，没有生意。”

问生意和烹饪，他比较擅长哪个？

“两个都可以，但要和队友楚寰做比较的话，我比较会煮，所以煮这方面由我来负责。楚寰擅长规划，所以她会安排我们所需的食材以及其他物流。”谢俊峰认为两人是互补的团队，而他们卖的是韩式炒年糕。

搭档包勋评卖麻辣串串 陈欣淇：要担心的事很多

陈欣淇表示这个节目对她来说是一个很新鲜的体验，尤其和包勋评搭档。

她说：“很难得有机会我们可以一起创业，因为很多时候我们艺人都是各自经营着自己的生意，所以这个节目也可以看看我们之间的默契如何，搞不好以后还可以一起开店。”

陈欣淇本身经营一家健康西餐厅，但对于这次的节目她依然有很多的担心，“除了下雨，这也是我第一次在pasar malam开档，平时在餐厅都有完整的器材，而且是在一个舒服的环境下准备食材，但在这里除了要确保食物卫生，也要避免食物被雨水淋到，要担心的东西其实特别多。”

陈欣淇的拿手菜其实是对手准备的韩式炒年糕，但她和搭档包勋评这次卖的是麻辣串串，“因为听到火辣辣就会想到麻辣，所以和包勋评商量后我们决定卖麻辣串。我也会准备我的拿手甜品，腐竹薏米白果甜汤。”

《开档咯！夜市星手》将于2024年1月在新传媒8频道播映。