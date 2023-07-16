平安谷之诡谷传说（首播）

The Forgotten Valley

Hub都会台（星和Ch111/825）

晚上10.00

主演：黄浩然、苏玉华、陈凯琳、龚嘉欣。民国初年，偏僻落后的平安谷内，女性遭受男性欺压。一对受西方影响的夫妻想返回家乡改变旧思想，却被卷入一起幽灵新娘杀人案。同时，有一群女性正暗中准备报复行动。

食尚玩家鱼肉乡民—日本（首播）

8频道 晚上10.30

疫情过后，日本边境解封，台湾旅游节目主持人小祯、胡释安两姐弟出发日本山形县，来一场精彩的冬季之旅。小祯还会带大家到“阿信的故乡”银山温泉，享受美食美景。

天下

Ｕ频道 晚上9.00

沁心因害怕毕荣会对付泰禹而提出分手，但泰禹表明决不会与她分手。奶奶打开锡蓝留下的神秘盒子后受惊昏倒。天丽告诉泰禹自己的生活状况很好，锡蓝也很爱她，希望泰禹不要再找锡蓝的麻烦。泰禹不服锡蓝做错事，且没有一丝愧疚，计划让毕荣父子坐牢。

捍卫战士：独行侠

Top Gun: Maverick

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

1986年《捍卫战士》的续篇，汤姆克鲁斯（Tom Cruise）饰演的“独行侠”被安排去训练一群年轻战斗机机师，并执行任务。他必须带领团队完成炸毁敌人铀浓缩厂的危险任务，期间他还得面对过往的心魔。