带16岁长子澳洲滑雪 谢霆锋父子罕见同框

（综合讯）当年谢霆锋抱在怀里的小不点Lucas转眼已经16岁，身高直追老爸谢霆锋。

网民分享在墨尔本巧遇42岁谢霆锋，说他身边还有一个小帅哥，原来是他与张柏芝所生的长子Lucas。据网民说，谢霆锋不只亲切与自己聊天，还透露这趟旅行是要带Lucas去滑雪。

网民在墨尔本巧遇谢霆锋和他的儿子Lucas。（互联网）

谢霆锋与张柏芝育有两个儿子Lucas谢振轩与Quintus谢振南，离婚后儿子由张柏芝抚养。谢霆锋一度传出与儿子关系欠佳，这次父子同行被野生捕获，戳破不和之说。有说13岁的Quintus未同行，也有网民称Quintus在场，只是没有被拍入镜。