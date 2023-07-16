话不多 笑容少 蔡徐坤狮城现身：让你们担心了！

24岁的中国顶流偶像蔡徐坤星期六（7月15日）晚上8时于滨海湾金沙会展中心举行“KUN 2023‘迷’世界巡回演唱会”新加坡站演出，这是他自6月底陷一夜情、逼堕胎等桃色风波之后首次公开亮相。蔡徐坤整晚话不多，笑容少，演唱会接近尾声，他唱完《爱与痛》之后说：“抱歉，让你们担心了。”手握麦克风的他欲言又止，身影落寞，沉默了几秒才说“我们一起回家吧”，转身时最后一首歌“Home”的音乐奏起。

据悉，演唱会的场地能容纳6000人，《联合早报》记者前几天浏览售票网站，预估门票售出70％。不过记者15日发现演唱会现场几乎座无虚席，当中包括来自中国、泰国、马来西亚和新加坡的粉丝，有些海外粉丝还直接拖着行李到会场。



一步三回头 与粉丝相互牵挂蔡徐坤在两小时演唱会上演唱了22首歌，新加坡场次歌单的大部分曲目跟上一场曼谷站相同，包括开场的前几首快歌《现象》《标签》《修行》“Young”“Haha”，下半场的《梦》《默片》《迷》“Nobody Cares”“Pull Up”等；不同的是，本地场次没有安可环节。