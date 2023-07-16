好莱坞罢工 阿汤哥《不可能的任务》停拍

（综合讯）好莱坞历史性罢工，大咖演员弃巨片《奥本海默》（Oppenheimer）首映礼，包括阿汤哥Tom Cruise（汤姆克鲁斯）和Ryan Reynolds（瑞安雷诺兹）在内的演员主演的电影也停拍。

好莱坞63年来历史性罢工

外媒报道，美国演员工会和美国广播电视演员工会联合会（SAG-AFTRA）与制片商及串流媒体服务公司的合同谈判破裂，从当地时间7月13日起开始罢工。SAG-AFTRA拥有包括演员在内的16万名会员，他们日前聚集在洛杉矶、纽约等城市的主要影视公司和串流媒体公司办公室外示威，要求给予演艺人员更好的报酬，以及针对人工智慧（AI）威胁的保障。

美国演员Jason Sudeikis（左）和Alex Edelman（右）在纽约参加示威活动。（Bloomberg提供）

今年5月，代表超1万1000名好莱坞编剧的美国编剧协会，因未能与迪士尼和Netflix等娱乐公司就加薪问题达成协议，进行罢工。美国媒体报道，这是自1960年以来，好莱坞两大工会首次同时罢工。

大咖罢工巨片停拍

名导Christopher Nolan（克里斯多福诺兰）的巨片《奥本海默》日前在伦敦举行首映礼。主要演员Cillian Murphy（希利安莫菲）、Emily Blunt（艾米莉布朗特）、Matt Damon（麦特戴蒙）、Robert Downey Jr.（小劳勃道尼）和Florence Pugh（佛罗伦斯珀）虽然亮相首映礼红地毯，但为支持SAG-AFTRA罢工而缺席电影首映礼。

（左起）Matt Damon、Emily Blunt、Cillian Murphy和Florence Pugh为支持罢工缺席电影《Oppenheimer》的伦敦首映礼。（取自Oppenheimer官方IG）

Ryan Reynolds拍摄中的卖座电影系列《死侍3》（Deadpool 3）也受波及而停拍。阿汤哥主演的《不可能的任务：致命清算第一章》（Mission Impossible: Dead Reckoning Part One）目前热映中。他原计划在美国各地跑宣传，也因为罢工行动取消未完成的宣传行程。

Ryan Renolds主演的《Deadpool 3》传出停拍消息。（取自互联网和艺人IG）

阿汤哥这回拍摄《不可能的任务》电影可谓波折重重，先是拍摄上集时受疫情影响导致拍摄一再延后，如今罢工又打击续集的拍摄。

预计2024年夏季上映的续集《不可能的任务：致命清算第二章》原已在拍摄中，因为阿汤哥要宣传上集电影而暂时停拍。多家美国媒体报道，续集料受罢工影响，复工遥遥无期。