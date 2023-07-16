黄清元马国夺终身成就奖

赢得《星钻奖》终身成就奖，黄清元语气欣慰：今年最好的生日礼物！

为了表扬杰出音乐人及企业家，马来西亚“星钻奖”国际颁奖典礼之“音乐企业文化节”即将于槟城举办，音乐节工委会今年推荐了本地两位元老级的娱乐演艺人荣获“终身成就奖”，现年78岁的“歌迷王子”黄清元，以及本地时代乐队领导张平福，都是实至名归的得奖人。

据资料显示，早在60年代中后期，黄清元唱的《蔓莉》就创造了三个第一，包括：新马唱片界第一个黑胶唱片歌星、创下20万唱片畅销量纪录的第一个艺人、当时闯红东南亚歌坛，巡演新马，横跨超过50年，迄今还常为公益演出，绝对是具跨时代意义的歌手。

黄清元受访告诉《新明日报》，本月23日是他78岁生日，这个终身成就奖是他今年最好的生日礼物。

《星钻奖》将于9月2日在梹城举行，黄清元确定受邀出席领奖。

新马指标性人物

黄清元透露，这是他二度荣获终身成就奖，之前是丽的呼声颁发的成就奖。

尽管已是78岁高龄，黄清元说话声如洪钟，在歌坛仍很活跃，最近也有方言剧邀约，却被他婉拒了，理由令人莞尔：“我觉得自己上镜很‘难看’。”

由于他纵横歌坛数十年，在新马是指标性人物，据透露，8频道《星期二特写》也将为他进行节目专访。

黄清元于下星期四（7月20日）飞印尼泗水，与当地歌手交流，下星期天（23日）赶回狮城，他笑说：“家人要帮我一起庆祝生日。”

黄清元育有两子一女，七个孙子女，长子已50多岁，长孙念大学，“男孙念国大，飞去韩国一个月当交流生，女孙就去了法国念书。”

记者问生日愿望，黄清元由衷表示：“世界太平，看到外地战火死伤多，很感慨！（个人心愿呢？）不要生病，保持健康，也希望大家多多运动。”

本地时代乐队领导张平福。（取自网络）

本地时代乐队领导张平福也获奖

本地时代乐队领导张平福受访欣慰表示：“获得荣耀让我更强大。”

张平福有感“终身成就奖”对音乐人充满激励性，会激励音乐爱好者努力做到最好，他表示：“这行业需要更多人齐心推广，或者采取慈善的形式展现音乐，让世界上更多人能得到关爱与帮助。”