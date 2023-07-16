冯德伦帮路人拍照 被嫌不是周润发

（香港讯）冯德伦日前去爬山，被一名大叔拦住帮忙拍照。他离开时听到一把男声说“是冯德伦喔”，另外一把声音则回应：“是周润发就好啦！”

冯德伦在新的社媒平台Threads分享爬山趣事。（取自互联网）

冯德伦在新的社交平台Threads分享这件爬山趣事，在发文后留下两个爆笑表情符号，觉得好笑。此外，他日前在Instagram（IG）贴出2006年自编自导自演的情景喜剧《老冯日记》的一张花絮照片，发文：“眼16年，老冯日记重播有看吗？”

《老冯日记》当年找来包括舒淇在内的30名明星客串，剧集近日在TVB重播，剧情相隔多年仍令人印象深刻。不少剧迷要求他开拍续集，还叫他找周润发客串。冯德伦搞笑回应：“比我靓仔（帅）的都不考虑。”

《老冯日记》是冯德伦2006年自编自导自演的情景喜剧。（取自冯德伦IG）

冯德伦也说，“大家都知道故事最重要，所以昨晚我下定决心用睡前宝贵的三分钟找我最聪明的朋友帮忙写”，并贴出人工智能聊天机器人ChatGPT提议的《老冯日记》第二季10点故事大纲。

人工智能虽然在三分钟内就完成任务，但冯德伦似乎觉得其创意有限。他在贴文最后虽然注明“谢谢ChatGPT”，但也写道：“结论是：1.浪费了我三分钟；2.他不是我朋友。”

ChatGPT提议的10点故事大纲如下



1. 老冯在新公司开始工作，面临新挑战。

2. 妻子失业，家庭陷入经济困境。

3. 老冯与一位老朋友重逢，尝试合作。

4. 老冯努力在工作和家庭间取得平衡。

5. 面对工作难题，老冯找到创新解决方案。

6. 老冯积极化解家庭成员间的矛盾。

7. 老冯被任命为新项目负责人，面临更大压力。

8. 老冯与妻子关系稳定，友情加深。

9. 老冯在工作中不断适应与成长。

10. 老冯带领团队成功完成新项目，家庭和事业充满幸福。