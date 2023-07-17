吉诺的意式家乡味

Gino’s Italy: Like Mama Used To Make

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上7.00

吉诺从跟在芙萝拉奶奶的身边学习制作披萨，到亲手搅拌慢煮沸腾的意式肉酱，他踏上一场个人的美食远征，回溯家族的世代历史。吉诺游遍意大利的各个角落，同时向那些滋养了他的祖国的女性们致敬。

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

主持人来到樟宜监狱找答案，监狱里的哪一支精英部队是囚犯闻风丧胆的呢？他们如何确保监狱安全呢？你知道在新加坡随处可见的蓝色回收箱已有多少年历史？到底有多少回收物能再循环使用？资源回收设施面对哪些棘手的问题？你是否正确的使用蓝色回收箱呢？

从零开始

8频道 晚上9.00

Emily代言的减肥产品被查出含违禁物，老板刘仲业因破产关闭美容院，拒绝退款。秀雅被老公逼喝补药调养身体，遇安等人把他收留家中，秀雅意外跌倒，火耀帮忙抱她到客厅，被永年撞见醋意大作。秀雅过后得知怀孕，永年喜出望外接她回家。君琳想帮秀雅却害火耀挨打，道歉时看到仲业破产的报道，决定调查真相。

九龙不败

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：张晋、郑嘉颖、刘心悠、邓丽欣。讲述香港警探九龙率队追查连环凶杀案，但凶手声东击西，不但杀害他的警探同僚，还掳走九龙的未婚妻，九龙因此消沉，找到未婚妻和缉拿凶手成为他唯一的生存动力。