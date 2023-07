吉诺的意式家乡味

Gino’s Italy: Like Mama Used To Make

BBC Lifestyle(星和Ch432,新电信Ch255) 晚上7.00

吉诺从跟在芙萝拉奶奶的身边学习制作披萨,到亲手搅拌慢煮沸腾的意式肉酱,他踏上一场个人的美食远征,回溯家族的世代历史。吉诺游遍意大利的各个角落,同时向那些滋养了他的祖国的女性们致敬。

小岛国 大发现2

8频道 晚上8.00

主持人来到樟宜监狱找答案,监狱里的哪一支精英部队是囚犯闻风丧胆的呢?他们如何确保监狱安全呢?你知道在新加坡随处可见的蓝色回收箱已有多少年历史?到底有多少回收物能再循环使用?资源回收设施面对哪些棘手的问题?你是否正确的使用蓝色回收箱呢?

从零开始

8频道 晚上9.00

Emily代言的减肥产品被查出含违禁物,老板刘仲业因破产关闭美容院,拒绝退款。秀雅被老公逼喝补药调养身体,遇安等人把他收留家中,秀雅意外跌倒,火耀帮忙抱她到客厅,被永年撞见醋意大作。秀雅过后得知怀孕,永年喜出望外接她回家。君琳想帮秀雅却害火耀挨打,道歉时看到仲业破产的报道,决定调查真相。

九龙不败

卫视电影台(星和Ch866) 晚上9.30

主演:张晋、郑嘉颖、刘心悠、邓丽欣。讲述香港警探九龙率队追查连环凶杀案,但凶手声东击西,不但杀害他的警探同僚,还掳走九龙的未婚妻,九龙因此消沉,找到未婚妻和缉拿凶手成为他唯一的生存动力。