爱马仕柏金包以她为名 76岁英国女星Jane Birkin辞世

(综合讯)英法知名歌手、演员与时尚代表Jane Birkin(简·柏金)在巴黎逝世,享年76岁。

据外媒报道,Jane Birkin被人发现在自宅辞世。她曾在2021年轻微中风,在中风前的几年则被心脏问题困扰。

Jane Birkin 1946年12月生于英国伦敦,母亲是英国演员朱蒂坎贝儿(Judy Campbell),父亲是皇家海军少校大卫柏金(David Birkin)。 在22岁渡海赴法前,Jane Birkin就因出演义大利名导米开朗基罗安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)1966年争议之作“春光乍现”(Blow-Up)成名。

Jane Birkin与法国音乐才子Serge Gainsbourg的一段情在欧美广为人知。(法新社)

Jane Birkin到法国后声名大噪,其中与法国音乐才子Serge Gainsbourg的一段情在欧美广为人知。两人1969年合作的歌曲“Je t’aime... moi non plus”取得亮眼的成绩。Jane Birkin曾推出过十多张专辑,也出演过数十部电影,其中包括两度出演“推理小说之母”阿嘉莎・克莉丝蒂(Agatha Christie)作品改编的电影,即1978年的《尼罗河谋杀案》(Death on the Nile)与1982年的《阳光下的罪恶》(Evil Under the Sun)。

法新社报道,法国总统马克龙(Emmanuel Macron)形容珍柏金是位“完美艺术家”,“以我们的语言唱出最美丽的字句”。 总理博尔内(Elisabeth Borne)则说,珍柏金是位“令人难忘的偶像、拥有独特嗓音和魅力”,“用她的音乐和才华跨越世代”。

爱马仕的缪斯女神

《太阳报》2018年曾报道,1984年,Jane Birkin从巴黎乘坐飞机前往伦敦,获航空公司升等后,她刚好坐在时任爱马仕(Hermès)行政总裁杜马斯(Jean-Louis Dumas)旁边。

当时她带着一个草织袋,正想把它放到行李架,期间不慎令里面的物品掉出来,此事引发她与Dumas开始讨论手袋,她并讲述心目中的完美手袋是什么样子。

她诉说要找一个完美的皮手袋很难,更随手在一个呕吐袋(sick bag)上画起她想像中满分的手提袋。Dumas之后就创造了大众熟知的爱马仕柏金包(Hermès Birkin)。