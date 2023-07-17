爱马仕柏金包以她为名 76岁英国女星Jane Birkin辞世

（综合讯）英法知名歌手、演员与时尚代表Jane Birkin（简·柏金）在巴黎逝世，享年76岁。

据外媒报道，Jane Birkin被人发现在自宅辞世。她曾在2021年轻微中风，在中风前的几年则被心脏问题困扰。

Jane Birkin 1946年12月生于英国伦敦，母亲是英国演员朱蒂坎贝儿（Judy Campbell），父亲是皇家海军少校大卫柏金（David Birkin）。 在22岁渡海赴法前，Jane Birkin就因出演义大利名导米开朗基罗安东尼奥尼（Michelangelo Antonioni）1966年争议之作“春光乍现”（Blow-Up）成名。

Jane Birkin与法国音乐才子Serge Gainsbourg的一段情在欧美广为人知。（法新社）

Jane Birkin到法国后声名大噪，其中与法国音乐才子Serge Gainsbourg的一段情在欧美广为人知。两人1969年合作的歌曲“Je t’aime... moi non plus”取得亮眼的成绩。Jane Birkin曾推出过十多张专辑，也出演过数十部电影，其中包括两度出演“推理小说之母”阿嘉莎・克莉丝蒂（Agatha Christie）作品改编的电影，即1978年的《尼罗河谋杀案》（Death on the Nile）与1982年的《阳光下的罪恶》（Evil Under the Sun）。

法新社报道，法国总统马克龙（Emmanuel Macron）形容珍柏金是位“完美艺术家”，“以我们的语言唱出最美丽的字句”。 总理博尔内（Elisabeth Borne）则说，珍柏金是位“令人难忘的偶像、拥有独特嗓音和魅力”，“用她的音乐和才华跨越世代”。

爱马仕的缪斯女神

《太阳报》2018年曾报道，1984年，Jane Birkin从巴黎乘坐飞机前往伦敦，获航空公司升等后，她刚好坐在时任爱马仕（Hermès）行政总裁杜马斯（Jean-Louis Dumas）旁边。

当时她带着一个草织袋，正想把它放到行李架，期间不慎令里面的物品掉出来，此事引发她与Dumas开始讨论手袋，她并讲述心目中的完美手袋是什么样子。

她诉说要找一个完美的皮手袋很难，更随手在一个呕吐袋（sick bag）上画起她想像中满分的手提袋。Dumas之后就创造了大众熟知的爱马仕柏金包（Hermès Birkin）。