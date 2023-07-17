向白薇秀看齐 曾晓晴挑战大尺度

为剧情需要向白薇秀看齐，挑战大尺度演出，曾晓晴在英语新剧《夜樱》中裸露80%身体，减重四公斤出镜，自嘲已差不多达到个人极限。

由白薇秀领衔的2019年英语剧《最后的夫人》（Last Madame）推出了前传《夜樱》（Sisters of the Night）目前正在热播，故事背景设定在新加坡1920年代，主要演员包括曾晓晴、张哲通，芳榕，以及演过《人生无所畏》《志在四方》等本地剧的日籍演员福地佑介等。

白薇秀在《最》中演出尺度很大，她曾在《联合早报》个人专栏上表示，她拍《最后的夫人》因剧情需要，第一次赤裸裸地在拍摄现场演绎一场富有情感的亲密床戏。

她也在专栏里剖析演员对角色的理解：“‘性’对于某些人来说还是忌讳话题，但是《最》的题材围绕着1930年代的妓院，不可能不提到性关系。我们不是为了要吸睛，故意拍一些暴露的镜头。”

拍《最后的夫人》前传《夜樱》的曾晓晴，同样有着大尺度的展现，她在接受《新明日报》访问时表示拍摄时有清场，“我们都有做好安全措施，导演也有确保演员们的身心状况，开拍前有先跟我们沟通，让我们知道整个流程和机位，服装部的人也在场待命，让我们很安心。”

“其实在接到剧本时就知道这是M18级的戏，所以还是有心理准备。尺度方面也有跟制片人聊过，希望是互相都能接受的范围。开拍前心里最大的负担反而是对自己的身材要求，希望上镜可以更好看。”

因为这部戏，晓晴减了大概四公斤，至于性不性感，“这是很主观的，个人觉得自己应该是‘背多分’吧。”

没主动告诉父母 “不知道怎么说”

对于剧里的整体表现，晓晴为自己打了70分，“第一次接演英语剧进步空间真的很大。我是想给自己60分，觉得刚好及格，另外10分是给自己的勇气。我看了几集，拍摄手法以及有其它演员的加持，其实是蛮有感觉的。”

至于需要改善的地方，“台词绝对是第一要改善的，我带着一个中文脑袋去演英语戏，台词相对来说比较生硬。”

曾晓晴在剧里饰演一位从日本漂洋过海去南洋的下人，逃不过命运的她成为樱花第三号店的妓女希美（Nozomi），后来转当女佣，改变命运。

对于自己所饰演的角色，晓晴表示：“‘水到绝处是风景，人到绝处是重生。’命运没有给她一副好牌，但她坚决把牌打好。她的坚毅让她迎刃而上，就像她的名字一样，相信一定会有希望(Nozomi)。”

首次挑战大尺度，晓晴到目前都还没有跟父母主动说起，“其实不是不敢说，是不知道要怎么说。如果他们问起，我还是会坦白，毕竟已经拍完了，哈哈哈哈！”