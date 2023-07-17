首次挑战英语剧 欧萱九度伙拍戚玉武

阿姐欧萱第九度伙拍戚玉武，拍5频道年代剧。这也是两人首次挑战英语剧。

欧萱与阿武一直是最佳荧幕情侣，两人这些年九度携手，当中八次谈情说爱，只有一次演绎兄妹，在最新本地英语剧“Missing”中，两人再次饰演一对夫妻。

“Missing”是一部悬疑剧，以80年代为故事背景，仅五集，每一集25分钟，由印籍导演拉加歌帕（K.Rajagopal）掌镜，拉加歌帕曾参与《七封信》单元、《黄鸟》，近作还有与杨修华合作的惊悚剧《深网》。

暌违三年再接电视剧，首演英语剧，欧萱受访告诉《新明日报》，时间上配合得到，加上制作团队也是首次合作，非常期待。

问起老搭档，欧萱说：“阿武还是一样的专业，他是做足准备而来的演员，所以我一直都很喜欢跟他合作。”

欧萱说导演拉加歌帕也有自己运镜的风格，当过短片监制的欧萱喜欢接触不一样的拍摄手法，很享受整个拍摄过程。

除了英语剧，欧萱携手阿姐范文芳的美食节目《糖朝冠冕》第二季下个月就开始进行节目录制了。

合作九次，常在荧幕上爱得要生要死，但视帝戚玉武告诉记者，与欧萱私下交集并不多，平时各有各的生活，但一出镜默契自来，合拍程度难以言喻。

阿武做足功课 找爱妻对台词

首拍英语剧，阿武在“Missing”中演绎一个神秘男人，个性复杂，叫人看不透，角色切合阿武沉郁的气质，尽管日常以英语沟通完全没问题，但要化为台词，阿武仍向星妻白薇秀求助，“我要做功课，要求薇秀与我对台词。”

其实拍过英语片的阿武底子摆在那里，拍“Missing”也少有因语言问题NG。

首次与拉加歌帕导演合作，阿武觉得对方作风潇洒，每每一两个Take就完成一场戏，赞他“太擅于用镜头来说对白”。

提到年代剧，阿武很有感触，有感本地年代剧给予演员很大的发挥空间，创作的空间也很大，勾勒出属于新加坡独有的南洋风情，对海外观众也充满吸引力，他举例长信传媒翻拍中国《小娘惹》、《南洋女儿情》在中国收视率夺冠，足见紧扣观众。

“年代剧属于很有潜力、背景氛围也很浓郁的剧种，但近10年已不见本地拍年代剧，好可惜，最近为5频道拍年代剧，一走进片场就很有年代感，剧中对白除了英语也夹带说华语，感觉真好！”