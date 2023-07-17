把赌王父亲的故事拍成电影？何超仪：想过，但不敢

把“赌王”父亲何鸿燊的传奇故事拍成电影？何超仪：我想过，但我不敢！

何超仪星期一（7月17日）来新为担任制片和演员的史诗片“Rajah”造势，下午随砂拉越贸易和旅游驻新加坡办事处首席执行员周昌源、马来西亚演员Bront Palarae、印度尼西亚女星Atiqah Hasiholan和导演王凯旋出席在砂拉越贸易及旅游局举行的记者会。她在会后接受《联合早报》专访。

何超仪与丈夫陈子聪创立852电影公司，2023年筹划投资及开拍四部片，包括沿用2016年《全力扣殺》原班人马何超仪、郑伊健等演出的《全力尸杀》，两部科幻动画片《山海幻战》《宇宙大粮仓》，以及何超仪主演的科幻片《美凤》。

点名好莱坞三帅演赌王

记者问何超仪，她的父亲、已故赌王何鸿燊的故事是很好的电影素材，既然自己有电影公司，是否想过把父亲的传奇事迹搬上大银幕？

何超仪不假思索地说：“有想过，我不敢！”为什么不敢？“牵扯的人太多了，我要问的人很多，你知道的，我的家人都是high profile（高调）人物，要跟他们谈版权的。”

这么难的事，何超仪若做不到，还有谁能做到？她说：“我觉得不一定，中国星或寰亚（电影公司）去问他们，也许可以。”

如果何超仪能全权做主，挑选扮演父亲的演员，她会选谁？何超仪点名西洋演技派男星Al Pacino（阿尔帕仙奴）、Dustin Hoffman（达斯汀贺夫曼）和Andy Garcia（安迪贾西亚），她说，年轻的阿尔帕仙奴和父亲长得像。

对于点名的三人都是帅哥，她笑回：“当然啊，因为爸爸是帅哥！”

何超仪点名影帝阿尔帕仙奴（右图）扮演父亲赌王何鸿燊（左图）。（左图取自互联网，右图路透社）

考虑拍狮城美食电影

何超仪曾演过本地导演邱金海的《无限春光27》（In The Room）。她一讲到《无限春光27》，兴奋地说：“我很爱那部片！爱到想把片场里的世纪中期现代主义（Mid-century modern）风格家具都买下来！差点全部买了……”

“Rajah”聚焦马来西亚砂拉越，日后有兴趣发掘新加坡本土故事吗？她说：“有兴趣，我可以问问新加坡导演。”

民以食为天，记者提议她拍狮城美食主题电影，她即回：“食物可以考虑！邱金海也喜欢食物。”

热带雨林拍片很美但很热

“Rajah”在砂拉越取景，故事改编自砂拉越传奇人物、19世纪第一位白人拉惹James Brooke（詹姆斯·布洛克）的真人真事。布洛克一角由爱尔兰男星Jonathan Rhys Meyers（乔纳森里斯迈耶斯）扮演。何超仪诠释帅气女军阀“Madame Lim”，角色是布洛克的前任女友。

主戏在“布洛克”身上，何超仪的戏份不多。对此，她说：“我不一定要演主角，角色好就可以了！”

“Rajah”在2019年开拍。何超仪忆述，当时最迟入组，一进组还未暖身跟剧组培养感情，就立马拍摄结尾戏，令她有些“心慌慌”，男主角得跟她反复对戏，预计拍一小时的戏却拍了两小时。她渐入佳境后，成功追上剧组的节奏，表现让人另眼相看。

演员Bronte Palarae（左起）、何超仪和Atiqah Hasiholan在记者会上分享拍摄“Rajah”的回忆。（叶振忠摄）

电影在热带雨林中拍摄。何超仪笑说，四周景色很美，但天气很热，“拍戏之外的时间，所有演员都像在历险，我看到了很多奇特的昆虫，很美丽。此外，水中还有鳄鱼游来游去。”

演员Bronte Palarae说，他拍“Rajah”时，体重上升，“罪魁祸首”是当地美食。除此之外，他难忘在河岸旁看到“小心鳄鱼”的标示牌，“这不是经常能看到的！”女星Atiqah Hasiholan则说，跟跨国团队合作是全新体验，她也盼望电影能在她的家乡印度尼西亚上映。

“Rajah”17日晚上举行新加坡首映会，本地公映日期待确定。