临时退出决赛 港选秀歌手发长文向已逝女友家属道歉

（香港讯）香港选秀节目《全民造星5》星期日（7月16日）进行总决赛，决赛开始前半小时，选手魏念恩（Nathan）突然传出退赛消息，令女友坠楼事件再度引发讨论。

据港媒报道，一名26岁女子5月份时坠楼离世，随后被发现亡者为选秀歌手魏念恩（Nathan）的女友。女方家属后来出面揭发真相，并曝光魏念恩与女友的私讯，指控魏念恩在分手后常向女友借钱，还要求女方删除IG所有交往证据。女方后来找上魏念恩，但男方却避不见面，当日女方便传出坠楼身亡意外。

《全民造星5》7月16日举办总决赛，且全程网路直播。不料魏念恩却在开赛前半小时宣布退出，并在IG限时动态上写道：“我决定退出今晚的总决赛，为各单位带来不便很对不起，我会尽快交代事情。”

魏念恩IG限时动态。（截自IG）

魏念恩星期一（17日）在社媒IG发长文向女友家属道歉，并解释自己所借的钱已经以现金还清。魏念恩回忆道：“5月17号凌晨，是我人生经历过最黑暗的日子。当时我好自责，脑海里面不停出现无数个‘如果……可能就不会……’”他说自己没遇过这么大的事情，完全不知道该如何处理。

魏念恩说，那段时间他恐惧、内疚、自责、伤心、甚至失眠，但刚好那段时间节目开始播出，“从来都不想身边的人担心我，所以我由一个极端跳了去另一个极端，我以为保持轻松玩乐的态度去对面大家，就可以令大家放心。”

魏念恩向女方家属道歉：“我觉得自己有很多做得不好的地方，包括事情发生后没有立即和对方的家属沟通，以及在丧礼上错过了和对方家属面对面沟通的机会。一直还没有能捉紧机会向他们致歉，成为了我现在最大的遗憾。”

魏念恩也就借钱一事作解释，“和她谈恋爱期间，我们都有稳定的工作，但是发薪资的时间不一样，别人看到我们的聊天记录可能会对‘借钱’一事感到难以接受，但事实上这个就是我们当时资金周转的生活模式。这甚至持续到去分手之后。但我发现，分手后还继续与对方有金钱瓜葛会令关系结束得不够干脆，所以在事发前我已经约对方当面见面，并以现金还清。”