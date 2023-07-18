泄密者的一天 Reality

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上9.00

2017年6月3日，25岁的前美国情报专家Reality Winner遭FBI探员登门拜访，怀疑她涉嫌擅自处理机密文件，向新闻网站泄露有关俄罗斯干预美国2016年大选的情报而被定罪的故事。根据真实事件改编，将重现紧张且引人入胜的精采对话。

阿贤乡镇食旅

8频道 晚上8.00

一起跟随主持人杨佳贤到各个不同的地方品尝美食，在每一期的节目中，阿贤将到马来西亚等地，为观众当地介绍最令人赞不绝口的佳肴。

星期二特写 ： 路上讨生活

8频道 晚上8.30

马路如虎口，有一大群的徳士、巴士、货车和重型车辆的司机每天都在凶险万分的“虎口”过日子。此系列从司机角度出发，尝试反映他们在路上闯荡的“苦与乐”。日常所见的不仅是车水马龙，也探索新加坡的新事物，有机会让司机看遍人生百态、尝尽世态炎凉。手握方向盘，人生的未知在眼前，最美的风景在路上。

现在开始是Showtime

U频道 晚上10.00

瑟海看着在案发现场找到的证据，意识到满月杀人魔再次出现了。

开夜车 Late Night Ride

卫视电影台（星和Ch866） 晚上9.30

主演：胡佳琪、陈邦鋆、黄嫊方。深夜会遇上什么意外吗？无论是骑脚踏车、驾车还是搭巴士，主角都劫数难逃。