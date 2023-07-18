《梁祝》上映60周年 新书回顾黄梅调电影热潮

2023年是香港邵氏李翰祥导演自编自导的《梁山伯与祝英台》电影上映60周年纪念，《梁祝》1963年4月在港台、东南亚等地上映，卖座鼎盛，甚至使台北成为“疯人城”，首轮上映62天，原本放映西片的高档戏院都被《梁祝》攻占。此片还获得第2届金马奖最佳影片等6项大奖，引燃1960年代的黄梅调电影热潮。台湾知名电影史研究者陈炜智撰写的著作《我们的电影神话：梁山伯与祝英台》今年出版，已在本地书局推出。

《我们的电影神话》是陈炜智多年研究心血集大成，他在书中触及古典题材如何一鸣惊人。此书从各方面分析《梁祝》这部以台湾市场为原爆点，成为“现象级”电影神话的经典作品。除了电影史，也分析《梁祝》创作团队的造景造境美学，讨论如何以“美”为引子，细品它的音乐之美、文词之美、服装造型建筑佈景之美、演员表演之美，多方面剖析《梁祝》如何成为划时代之作。

《我们的电影神话》多方面剖析《梁山伯与祝英台》电影如何成为划时代之作。（ 陈炜智提供）

第11届新加坡华语电影节今年5月举行时，特地放映《梁祝》的复修版，并找了研究《梁祝》最透彻的台湾电影学者陈炜智来新分享观点。 陈炜智接受《联合早报》访问时曾透露此书费时两年完成，整理资料与撰文各一年，本来希望去年出版，可是来不及，结果刚好趁《梁祝》电影的60周年推出。《我》获得台北艺术大学戏剧电影系副教授黄建业，以及台北金马影展执委会执行长闻天祥等人的推荐，可在草根书局与纪伊国屋书店等购买。