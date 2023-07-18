Ella《浪姐4》夺总冠军！

（综合讯）中国大陆选秀节目《乘风2023》（浪姐4）热播中，制作单位大手笔找来各国大咖女歌手齐聚一堂，台湾歌手陈嘉桦（Ella）、黄丽玲（A-Lin）、徐怀钰、贾静雯等人皆是参赛者。7月17日迎来总决赛，总共有11名姐姐成功组团，冠军则是由Ella夺得，她激动在台上大喊：“我是S.H.E的Ella！”让全场热血沸腾。

《乘风2023》17日决赛结果出炉，Ella众望所归夺得冠军，成为C位，她在上台致词时，不忘提到好姊妹Selina、Hebe，“我是S.H.E的Ella！”赢得全场欢呼，而亚军由Amber夺下，季军则是美依礼芽，谢娜成为年度乘风创始人，其他团员则是A-Lin、贾静雯、朱珠、芝芙、刘惜君、卢靖姗、龚琳娜。

台湾艺人贾静雯是《浪姐4》的参赛“姐姐”。（互联网）

Ella在节目中担任队长，也常常给出暖心安慰，徐怀钰曾表演翻车，引发陆网批评，Ella见对方情绪低落抵达现场，透露私下有联络对方表妹，得知对方很在意新闻的事，安慰“新闻会被另一个新闻盖过，不会有人每天一直针对这件事情去评论妳。而且妳要知道，有人喜欢你，就会有人讨厌妳，这很正常”，对方才默默点头承认为此哭了一晚。

而Ella以前曾是徐怀钰的歌迷，如今看见对方不自信的模样，哽咽表示心疼：“我喜欢的偶像突然有一天就消失了，我看不到她了，那个可爱的女生去哪裡了？”叫对方不要害怕，“我们都会在这里陪妳，就算跳不齐也没有关系，不会怎么样，我也有可能在舞台上犯错的时候，可是犯错就该死吗，难道我们不值得有再一次的机会吗”。