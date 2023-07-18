韩暴雨增至41死 PSY失言称“天气很好”惨遭炮轰

（韩国讯）韩国自7月9日起暴雨不断，尤其忠清南道、庆尚北道沦为淹水重灾区，截至17日晚间已有41人罹难、9人失踪、34人受伤，在这种敏感时刻，“江南大叔”PSY结束全罗南道丽水演唱会后，竟在IG限时动态表示：“天气很完美”，让他饱受舆论抨击。

PSY每年7、8月会在韩举办湿身秀演唱会，今年也不例外，7月15日在全罗南道丽水市的综合体育馆如期开唱，邀来天王Rain(郑智薰)、MAMAMOO成员华莎、Heize担任惊喜嘉宾，让现场尖叫声连连，然而PSY结束演唱会后，发文感激丽水市的观众、工作人员与嘉宾的同时，提及“天气很完美”，但其实连日以来的暴雨，人民伤亡相当惨重，因此贴文一出遭到大批网友围剿。

见状，PSY火速删除贴文，私下也向希望之桥救灾协会捐出1亿韩元（约10万新元），盼望受灾户的生活早日回到正轨。事实上，PSY湿身秀演唱会争议频频，包括一场活动用掉300吨饮用水、冠病大流行期间，防疫管制松散，导致出现大量确诊者，甚至传出20多岁外籍工作人员撤场时，从15公尺的高空不慎坠楼身亡，挨批没妥善做好安全措施，没想到这次又因失言风波损及形象。

韩国从6月底开始梅雨季，自9日起下了多天豪雨，影响人民生活甚钜，死伤人数预计还会攀升，对此，韩国演艺圈包括刘在锡、金宇彬、申敏儿、韩孝朱、林英雄、任时完、朴娜莱等人捐出两亿韩元（约20万新元）至1000万韩元（约1万新元）不等的善款，暖心事迹令人感动不已。