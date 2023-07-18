鐘琴：拍“鬼上身” 摔倒手骨裂

《陪你到最后》剧组星期一（7月17日）开放媒体探班，主演许瑞奇、文慧如、鐘琴以及朱厚任等人接受媒体访问分享拍摄经历。

早前因伤停工的鐘琴终于回归拍摄工作，接受《新明日报》访问时首揭受伤细节。

鐘琴表示，事发当天，她正在拍摄“鬼上身”片段，在剧中“上身”女儿文慧如，然而却在“离开”文慧如身体时，身体忽然失去重心，往后仰摔倒，鐘琴下意识用手支撑，不料竟导致左手腕骨断裂！

鐘琴透露手骨需要至少两至三个月时间才能复原，目前定期做复健。

鐘琴说：“我只能几个星期做一次，有时间我就去，但是我现在要赶拍，我已经六个星期没有上班了，再拍两个星期，到时候我天天做复健都没问题。”

剧情涉及生死话题，问到鐘琴对死亡有什么看法？鐘琴说：“那天我进手术室，只是开个刀我已经吓到发抖！别人笑我又不是去‘死’，为什么怕成那样？我想，真的到死亡的那刻，我应该会特别害怕。”

剧中躺棺材 许瑞奇：有点热

小阿哥许瑞奇在剧中饰演一名礼仪师，角色不但要被“鬼上身”还要躺棺材！

说到第一次躺棺材，许瑞奇淡定表示：“躺着还蛮舒服的，就是盖棺以后没有空气，有点热。”

拍完那一幕，许瑞奇还拿到了剧组红包，记者好奇问他收到多少钱？许瑞奇笑言自己还没来得及拆红包。

此外，剧中许瑞奇还有被鐘琴“上身”的桥段，为此许瑞奇花了不少时间观察鐘琴，模仿她的一举一动。“我想模仿琴姐的眼神、她的说话方式。不过导演说其实只要有百分二十像琴姐就好，因为她是‘上’我的身，不能让别人发现，所以我要演出的是‘她上我身演我时的样子’。”

朱厚任不避讳生死

资深艺人朱厚任在剧中饰演殡葬礼仪师，坦言拍摄这部剧的感触颇深，在现实生活中也不会避讳“离别”这个课题，朱厚任表示，年纪越大，就越看得开，毕竟生老病死是人生的必经之路。

问及与后辈们搭戏，感觉如何？朱厚任表示：“不能因为年龄小就小看他们，瑞奇的反应很灵活，慧如在情感抒发方面也做得很好。”

文慧如当女一圆梦

在台湾发展的本地歌手文慧如时隔将近十年，再度登上电视荧幕，在《陪你到最后》中饰演有阴阳眼的女主角林卉琦。

文慧如曾是2006年红星大奖的青苹果奖得主，之后主攻歌唱事业。这次能担任女主角，文慧如倍感荣幸，认为自己解锁了新成就，圆了一直以来想演“大女主”的梦。

但距离文慧如最后一次演戏也有将近十年之久，所以难免会感到陌生，她笑言：“我最怕的就是被换角，但幸好一切都进行得很顺利。前辈们都帮了我很多，他们都是资深专业的演员，演技可以带动我的情绪，让我更容易地投入角色。”

在拍摄这部剧时，文慧如表示，最难的还是得靠丰富想象力来揣摩“看到鬼”的反应。为了能更好地诠释这个角色，她看了不少关于阴阳眼的经历和殡葬业的视频。

文慧如2021年与本地音乐制作人张暐弘宣布婚讯，预计今年底在本地举办婚礼。目前正在积极筹备，文慧如说：“现在真的是两头忙，有任何空挡都会好好利用，为来临的婚礼做准备。”