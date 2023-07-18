演唱李偲菘方文山作品 黄俊融：像在做梦

离开新传媒，转战乐坛，再度发行个人EP《天秤座》，本地艺人黄俊融演唱李偲菘和方文山的作品，感觉很像在做梦！

黄俊融接受《新明日报》访问时表示，觉得自己的强项是唱歌和写歌，所以决定离开，以便专注写更多有共鸣的作品，做自己喜欢的音乐。日前他推出了个人EP《天秤座》，这也是他相隔九年再推出EP。

提及这张EP，最让黄俊融受宠若惊的是，里头收录了本地音乐人李偲菘和台湾著名填词人方文山的作品《我懂我自己》，他告诉记者，当获悉两位老师为他写歌之后，内心有很多反应，其中第一个反应是：“我是不是在做梦？”

黄俊融说：“小时候经常唱的歌都是李偲菘和方文山老师写的。这次能够唱他们的作品，感到很荣幸、兴奋，当然也很感激能够有这样的机会。”

说到李偲菘和方文山为自己写歌的机缘，黄俊融表示，在筹备这张EP，觉得缺乏了一首主打歌，一个比较有“影响力”的歌，自己写的又无法总结自己的想法，就和李偲菘分享自己的过去和经历，之后就收到方文山的歌词，“看到歌词，仿佛我这22年的经历不断在脑海里播放着。”

记者于是问他是否懂自己？

他答道：“我外表看似很冷淡，或许是小时候的一些经历塑造成今天的我，其实我是个慢热的人，认识久了就会看到我开朗、活泼和爱捉弄别人的一面。”

那，他小时候有些什么样的经历？

黄俊融说小时候被管得很严，无形中在内心建立了很多道墙，遇到每件事或人都会产生质疑，这也使他无法相信人，“再加上比完《星光大道》之后，自己的生活也有一个很大改变像变声。从前的自信，因为失去了声音，变成害怕站在舞台，在大家面前唱歌。之后也有尝试唱唱歌但是声音很不稳定，而一直跟之前的自己比较，渐渐的就失去信心，甚至想放弃这个梦想。”

不过，黄俊融说之后他参加了《梦想的声音》和《SPOP》后，觉得自己的声音渐渐地变得更稳定，就不再和以前的自己比，更专注现在的自己，“这也使我渐渐的找回自信，找回相信的理由。”