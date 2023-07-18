娱乐吃瓜：歌神张学友开唱有三坚持 一字马兰花指背后有故事

“张学友60+巡回演唱会”在新加坡狂卖11场，歌神破纪录成为在本地演唱会场次最多的歌手。演唱会在上星期五（7月14日）开跑，张学友状态极佳，好评不断，趁着这波“拜神热潮”，“娱乐吃瓜”整理过往歌神演唱会的点滴，他为什么坚持不用提词机？为什么爱做“一字马”、爱翘起兰花指？

三大坚持：不靠提词机、准时开唱、不降key



上网搜索“张学友忘词”，跳出来的视频还不少。你大概纳闷，在这个有提词机的年代，为何还有忘词的情况？答案是：张学友的演唱会坚持不用提词机。

张学友2017年在台北小巨蛋举行“ 学友·经典世界巡回演唱会”，当时他在庆功宴上受访问时，透露自己无法用提词机，“我一看它眼睛就没法离开，因为习惯了看卡拉OK嘛。”为了不让自己分心，歌神坚持不靠提词机，但是这么以来忘词就在所难免。张学友坦言若在某首歌的某一处忘词，就会产生心理压力，导致每次唱到该处就容易忘词。

至于准时开场，那是因为张学友认为很多观众习惯到了场馆不入场，宁愿在场外聊天，等到听到音乐才进去，搞到等待观众入席的工作人员很紧张。贴心的歌神为了阻断这样的恶性循环，因此有了准时开场的坚持。

而不降key更是展现了歌神对自己的极高要求，以及对观众的负责任，难怪这么多年来歌神的演唱会口碑几乎都是一面倒的好评。

一字马纪念干妈沈殿霞



“张学友60+巡回演唱会”中，62岁的歌神利落下劈“一字马”，让观众佩服不已。其实他早在2010年开跑的“1/2世纪世界巡回演唱会”就大秀一字马，在2016年开跑的“学友·经典世界巡回演唱会”中也展示了柔软身段。

据报道，张学友在“1/2世纪世界巡回演唱会”中的一字马桥段，是为了向干妈沈殿霞（肥姐）致敬。当时张学友与一群沈殿霞造型的人偶共同表演“瘦身舞”。

张学友与沈殿霞因合作电影《南北妈打》结缘，后来成为其干儿子。沈殿霞在2008年离世，张学友后来推出歌曲《肥姐》纪念她。

沈殿霞在1992年的电影《富贵黄金屋》中的劈腿画面让人印象深刻，因此张学友2011年开演唱会时苦练一字马，在演唱《肥姐》时重现了沈殿霞的经典演出。

张学友为了干妈沈殿霞苦练一字马。（互联网）

翘兰花指是因为紧张



看过张学友演出的观众，很难不注意到他翘起兰花指的动作，每当唱得投入，他右手握麦克风，左手就会翘起来抢镜。

张学友曾在访问中解释这个动作，“因为唱歌的时候会紧张，手不知道要放哪里，其实是一个不自觉的动作。”对他而言，那是很自然的一个举动，“可能我的人比较闷一点，所以大家看到一点不一样就觉得很特别。”

有网民观察到歌神是在1999年的演唱会上开始翘起兰花指，如今这已经成了他的习惯性动作。不过在这次“张学友60+巡回演唱会”中，有观众留意到兰花指出现的频率少了，取而代之的是五指飞舞。但究竟是歌神为了释放紧张情绪而豁出去，还是因为越来越放松的自然动作，就不得而知了。抢到票去看张学友演唱会的观众，到时可以现场感受歌神“五指功”的威力。