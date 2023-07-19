集结灵异、搞笑与悬疑元素 龚嘉欣和张振朗共谱爆笑人鬼恋 订户 王英敏发布 / 发布 / 2023年7月19日 5:00 AM 张振朗（左）饰演的音乐人丁一骏打开戏班衣箱，释放被困约30年的女鬼云柳芳（龚嘉欣饰，右）。（互联网） 龚嘉欣（右）饰演的云柳芳是1990年代粤剧花旦，与张振朗（左）分饰的粤剧著名编剧曲行云是一对恋人。（互联网）字体大小:小中大灵戏逼人翡翠台（星和Ch838，新电信Ch511）星期一至五晚上8.30也可在Starhub Hub戏剧首选（Ch860）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看由无线小生张振朗、花旦龚嘉欣、阮浩棕和刘颖镟主演的无线时装灵异喜剧《灵戏逼人》（简称《灵戏》）7月3日首播，故事以粤剧戏班作为背景，围绕流行曲音乐人丁一骏（张振朗饰）、1990年代粤剧花旦云柳芳（龚嘉欣饰）展开。被困戏班衣箱近30年的女鬼云柳芳因丁一骏打开衣箱而重获自由，不过云柳芳失去了生前大部分记忆，只对昔日爱人兼粤剧著名编剧曲行云（张振朗分饰）有依稀记忆，一心只想寻回意中人。与曲行云长得相似的丁一骏答应帮助云柳芳了结心愿，一人一鬼展开“寻云记”，并在相处、互相扶持的过程中渐生情愫。期间，有人得悉柳芳鬼魂之事，惟恐她当年死亡的真相曝光，决定不择手段掩饰一切……《灵戏》的故事主轴为人鬼恋，虽然是灵异题材，但剧集没有惊悚元素，而是搞笑和轻松的剧情带点悬疑，让人联想到无线过去的剧集《鬼同你OT》《一屋老友记》。对于这类剧种题材，观众显然买单，《灵戏》开播首周冲上无线收视榜首，跨平台直播收视最高21.7点，成绩不俗。至截稿前，这部剧在豆瓣取得7.8分，评分人数700多人。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 影视 热播站 无线TVB 女尼为本地动画献“声” 演唱会将唱梅艳芳的歌 与戚玉武再续戏缘 欧萱：他是最好搭档