上蔡乐

8频道 19日晚上8.00

本集主题为“越南料理”，教蔡恩来和阳光可乐做越南菜的是《三把刀》总冠军Hue。不苟言笑的她会是一个怎样的烹饪导师？主持人的表现是否能达到她的要求？这集要煮的是越南人爱吃的酸鱼汤和砂锅鱼，两人是否能成功复制“老师的味道”？



熊家餐馆第二季

The Bear S2

Disney+ 19日上线

这一季讲述高级餐饮界的年轻厨师Carmy（Jeremy Allen White饰）答应亲戚的请求，回到芝加哥经营濒临倒闭的家族三明治店的故事。他和副主厨Sydney（Ayo Edebiri饰）、表哥Richie（Ebon Moss-Bachrach饰）打算让餐馆大翻身，但三人在不断寻求自我突破的过程中，也被迫面对不愿回想的过去，学习如何经营餐馆和彼此之间的关系。



世外野人第10季

Where the Wild Men Are S10

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch203） 19日晚上9.55

探险家Ben Fogle（班弗格尔）前往美国、意大利、赞比亚和澳大利亚的偏远地区，认识了更多不想再与世人斗争的人，他们甚至选择以极端做法改变生活，在不宜住人的地方建立家园。