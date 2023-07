上蔡乐

8频道 19日晚上8.00

本集主题为“越南料理”,教蔡恩来和阳光可乐做越南菜的是《三把刀》总冠军Hue。不苟言笑的她会是一个怎样的烹饪导师?主持人的表现是否能达到她的要求?这集要煮的是越南人爱吃的酸鱼汤和砂锅鱼,两人是否能成功复制“老师的味道”?



熊家餐馆第二季

The Bear S2

Disney+ 19日上线

这一季讲述高级餐饮界的年轻厨师Carmy(Jeremy Allen White饰)答应亲戚的请求,回到芝加哥经营濒临倒闭的家族三明治店的故事。他和副主厨Sydney(Ayo Edebiri饰)、表哥Richie(Ebon Moss-Bachrach饰)打算让餐馆大翻身,但三人在不断寻求自我突破的过程中,也被迫面对不愿回想的过去,学习如何经营餐馆和彼此之间的关系。



世外野人第10季

Where the Wild Men Are S10

BBC Earth(星和Ch407,新电信Ch203) 19日晚上9.55

探险家Ben Fogle(班弗格尔)前往美国、意大利、赞比亚和澳大利亚的偏远地区,认识了更多不想再与世人斗争的人,他们甚至选择以极端做法改变生活,在不宜住人的地方建立家园。