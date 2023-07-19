女尼为本地动画献“声” 演唱会将唱梅艳芳的歌

国际著名尼泊尔籍藏族女尼歌者Ani Choying Drolma（琼英卓玛，也译琼音卓玛、楚音朵玛）为新加坡英语动画电影《悲悯大地》（Land of Mercy）唱歌曲与为动画角色配音，而今年9月她也将在本地举行演唱会，并将表演梅艳芳的《心经》等歌曲。

曾来新修读英语课程

52岁琼英卓玛被喻为“最美尼姑”，长得清秀，比实际年龄看起来年轻。她最近来新为动画录歌前，在位于实乞纳（Siglap）一带的延庆寺接受《联合早报》专访。她坦承动画导演陈庆力找她为《悲悯大地》演唱歌曲与配音时，她有一丝丝的迟疑，“我从来没有为电影唱歌或配音，想尝试但内心深处有点紧张，因为我得确保自己学得正确，唱得正确。”她说导演对她比她对自己更有信心，所以欣然接受挑战。

据所知，她不仅演唱电影主题曲，也包括插曲。这些歌曲中有的是英语歌曲，她说英语不是自己的第一语言，所以才有点担心。其实她谦虚了，她年轻时曾来新加坡把英语磨得更出色，虽然只是一个半月课程，但说得一口流利英语。她这趟来新将与担任《悲》电影配乐的本地知名音乐人何国杰合作。

陈庆力（右起）、琼英卓玛与何国杰携手合作动画片《悲悯大地》。（陈庆力提供）

《悲》改编自范稳的著作，通过两个家族近半个世纪的恩怨情仇，展示了20世纪前半叶藏区生活的风情画。琼英卓玛说，她看到分镜脚本时，就认为这个故事非常感人。

童年遭父亲家暴留下阴霾

琼英卓玛1971年出生于尼泊尔的一个贫民区，在她的眼里，父亲是有才华，对朋友也极好，但却不是一个合格的父亲和丈夫。他的父亲性格非常暴躁，在琼英卓玛懂事起就对她拳打脚踢，而她的母亲也常遭到残忍的家暴。9岁那年，琼英卓玛抱着遍体鳞伤的母亲哭泣着问：“我长大后，是不是也要跟你一样得嫁人？是不是嫁人之后也会遭遇现在的事？”母亲的回答是：“不是的，你还可以出家，在那之后你就会有不一样的人生。”出家的念头在琼英卓玛的心里扎下了根，13岁时到尼姑庵修行。

琼英卓玛从少时就开始修行。（互联网）

虽然经历悲惨的童年，不过眼前的琼英卓玛慈悲包容，歌声也足以抚慰人心，原来在爱的力量下，来自原生家庭的创伤是可以逆转的。她说：“艰难的童年激励我成为今天的我。我感谢我的导师教会了我正向的思维方式，并以正向的方式看待生活中的事物。我正处于一个无怨无悔的人生阶段，但这并不意味着我赞成任何的暴力。”

被问到费时多久才走出童年的阴霾，她认为是一生都在经历的过程，“与我早期阶段相比，现在已没有那么糟糕了。现在的内心充满了感激和谦卑，我想这就是追随佛陀之路所产生的影响。”

记者问她是否时时刻刻都感到快乐？她说：“我的内心充满感激和深深的喜悦，我所经历的、体验的、学到的，教会我如何转变，能够过着舒适而美好的生活。我非常幸运，走到哪里，人们似乎都很高兴见到我，乐意与我交谈。我有很好的生活，而且还能提供并分享给其他贫困儿童。”很多年前，她已在加德满都开办女子学校，致力于让尼泊尔的女性能够得到同等教育和医疗的机会。她透露学校目前有90个学生。

谈到现代人饱受焦虑与创伤之困扰，琼英卓玛以她在演出中经常唱的一首歌《花的眼睛》来解答：“从花的眼睛看世界，世界就是花；从荆棘的眼睛看世界，世界就是荆棘。”

琼英卓玛以演唱藏传佛教歌曲闻名，吟唱如天籁般梵呗，发表过不少专辑，且比尼泊尔流行乐歌手还要畅销。她也受邀到各地演唱，2023年9月23日（星期六）晚上8时，她将在滨海艺术中心剧院（Esplanade Theatre）举行“琼音心韵”（Moment Of Inner Peace）演唱会，届时琼英卓玛将演唱多首歌曲包括梅艳芳的粤语版《心经》。门票分68元、98元、138元、168元和218元。可透过Sistic柜台、上网：www.sistic.com.sg购票，或拨热线6348555查询详情。