与戚玉武再续戏缘 欧萱：他是最好搭档

欧萱和戚玉武继《九层糕》《小娘惹》和《志在四方》等剧之后，在英语剧“Missing”中第九度合作。欧萱通过短信回复《联合早报》时说：“跟阿武合作还是一样的感觉，他专业，做足准备，是最好搭档，我们的默契依然在。”

两人上一次合作是两年前的《灵魂摆渡·南洋传说》，那之后欧萱并未再接戏。谈及再次投入戏剧怀抱，欧萱表示相当期待，至于为何选中“Missing”，她说：“这是我第一次接拍英语剧，剧本、角色和制作团队都是我接下这部戏的原因。我想要有新的尝试，时间上也配合得到，考虑之后就接了。”

戚玉武则是冲着三个原因接下角色，他接受本报电访时说：“首先，5频道没有找我拍过戏，我很好奇这次为什么会找我。另一个很大的原因是本地印籍导演K Rajagopal，我没有试过和拍艺术片的导演合作电视剧，很好奇会有什么样的火花。”他得悉欧萱也是演员之一后更是开心，“我们是老搭档，虽然私下很少接触，但每次合作都很有默契、有信心。”

该剧于7月18日杀青，戚玉武对导演赞不绝口，并希望日后还有机会合作，“感觉很好，导演很会运用镜头说故事。”他原本还担心导演拍惯艺术片，会有一些比较抽象的要求，但后来发现导演给的指示非常清晰，顾虑根本是多余的。

戚玉武找老婆练习台词

“Missing”是一部背景设在1980年代的悬疑片，共5集，每集约20分钟。

戚玉武和欧萱在戏中饰演夫妻，欧萱说：“我的角色背负着许多秘密，是个猜不透的人，感情戏较复杂，多层次。”

戚玉武曾拍过两部英语电影，这回首次接拍英语电视剧，虽然不是最熟悉的语言，但也难不倒他，“我在新加坡生活那么多年，英语还是有点底子的，而且这是年代剧，跟我的英语发音还挺搭的。”用功的他还找来老婆白薇秀陪他练习台词，确保万无一失。

欧萱下个月录制《糖朝冠冕》

欧萱近年少在戏剧中亮相，她说：“很多粉丝一直留言问我何时再回来拍戏。其实机会来了，有好的剧本找我，时间上也配合得到，why not（为何不）？我下个月就会投入《糖朝冠冕》节目的录制。”

她透露这两年也一直忙着甜点店的生意，“一直不断的研发新产品，也筹备着在日本开店的事。”甜点店在5月和9月也与不同的餐馆合作，所以她一直都闲不下来。