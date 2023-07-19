张震岳罕放闪小一轮老婆 网狂赞：太美了吧

49岁的张震岳与小12岁以上的妻子林筱涵结婚5年，19日罕见地在脸书晒出与老婆同框牵手照。两人同穿原住民服饰亮相，引来网民狂赞：老婆太美了吧！

张震岳发文说：“我跟我老婆很少合照，因为我贪玩容易忘记拍照，再来我很不会拍照，拍她时都不好看。”又说：“前几天就叮咛彼此，喝醉前一定要好好拍照。”却又坦承：“我也没好好拍照，一直吃槟榔嘴巴嚼嚼嚼。”

站在老公身边，林筱涵笑得很甜，网民猛赞漂亮。有网民留言：“女生也喜欢的类型！劳动手，大，有筋，持家有道的好妈妈 / 好老婆。”“这是女儿了吧！”“我以为你有儿子而已，没想到你有老婆。”也有人温馨提醒：“不要吃槟榔啦，很容易长口腔癌喔！”

张震岳夫妻俩同属原住民，育有一名4岁儿子。

他出道30年，代表作有《爱我别走》《自由》《思念是一种病》等歌曲。他2015年与瘦子、小春、大渊所属的顽童乐团，还有MC HotDog，五人组成团体“兄弟本色”。2017年他开始陆续参加中国大陆综艺节目《中国新说唱》《披荆斩棘的哥哥》等，让音乐传播更远。。