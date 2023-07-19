浙江台“蔡徐坤消失术”太精致 网比对湖南台：手法太粗暴

（北京讯）经历了两周延迟播出，中国浙江卫视王牌综艺《奔跑吧》日前终于成功上线，卷入丑闻风波的蔡徐坤直接被“一剪没”，整期节目不但收视率创下新高，还因为打码太过干净意外出圈。只是节目组大概没有想到，他们后期工作人员的一手“原地消失术”，竟然让隔壁湖南卫视躺了一把枪。

网民翻出湖南卫视过往给劣迹艺人打码的节目，形容他们采用的方式“简单粗暴”，要么马赛克一涂要么表情包一遮，甚至表情包上就写着“打码”两个字。如今和浙江卫视的打码方式对比，不仅粗糙，还意外出现喜剧效果。

网上讨论区可见网民很同情工作人员。有人说，湖南台后期工作人员一开始应该也是很认真的，只不过塌房的明星越来越多，打码方式也就越来越粗糙了。还有人说，湖南卫视留给后期工作人员的处理时间不多，又笑说劣迹艺人动不动就在播出前一两天翻车，搞得打工人只能加班加点。

接着，更多网民质疑以湖南卫视为中心的相关集团（包括芒果TV）的节目，是不是请了太多劣迹艺人，以致有时节目连打码都不管用了，只能下架处理。

有网民支持粗暴处理翻车艺人

湖南卫视节目后期人员直接在出事艺人脸上打出“打码”二字。（互联网）

有人举老牌综艺《天天向上》为例，说被称为“天天兄弟”的主持人就塌房了好几个——有人涉嫌违法犯罪、有人资格考试作弊，或因代言产品出事，导致节目最终停播。

在湖南卫视遭到质疑的同时，浙江卫视也被翻出黑历史。在某些网民看来，明星塌房难以预料，除非明知对方不妥当还非要邀请，不然从电视台到节目组都是受害者。网民指出，非要对比的话，男星高以翔录制节目猝死、李玟录制节目摔倒，这些问题哪个不比邀请劣迹艺人上节目更糟糕，认为浙江卫视责任更大。

李玟在2月曾经发文透露过自己在去年10月份排舞的时候触及旧患，髋关节移位神经线被压了，让网民想到她参与《中国好声音》录制时摔倒过。李玟曾因为学员疑似受到不公平待遇，直接大声质疑导演组不公道，被网民猜测李玟和导演组因此产生矛盾。她后来和学员挽手唱歌录影时，导演组临时调整安排站位，她不久摔倒。之后，李玟把微博里和该届节目的相关内容全部删除。李玟不幸去世后，有网民向浙江卫视追讨责任。

另一方面，也有网民提出，更喜欢湖南卫视简单粗暴的打码方式，直言对待劣迹艺人就应该粗暴处理，让更多观众知道打码明星塌房了，这样更有威慑力，也能带来警示。

蔡徐坤塌房有后期人员多赚1万新元

列座艺人之间依稀可见出事艺人被剪辑后的朦胧身影。（互联网）

但不管怎么处理，为难的都是工作人员。《奔跑吧》后期负责人还出面回应了节目打码，直言团队压力很大，跟着浙江卫视节目团队做了十几季后期，“经历了太多太多”，最后强调会给团队“加鸡腿”（奖励）。

还有自称节目后期人员出面爆料，他们花了八天时间轮流通宵剪辑完成，一人一天补贴570到1250新元不等。也就是说，蔡徐坤一次塌房给一个后期工作人员带来了最多1万新元收入。

有人指出，乍一看是挺为工作人员感到开心的，至少有钱赚了。可是联想到蔡徐坤本人的收入，30多个代言迄今为止都没有解约，这1万块钱就显得微乎其微了。

有人呼吁，不是所有节目工作人员都能拿到合理的补贴，与其吹捧夸赞后期人员技术好，不如督促明星和业内提升道德水平，别再糟蹋工作人员的心血付出了。