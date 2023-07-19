回归无线演“新闻女王” 佘诗曼：不想当记者

回无线拍新剧《新闻女王》当一名新闻媒体人，阿姐佘诗曼对《新明日报》表示：我不喜欢当记者！

目前人在马国拍《家族荣耀之继承者》的阿佘（昵称）佘诗曼，工作上是“拼命三娘”，被指为《新》剧拍摄报道枪战戏时，再度挂彩受伤。

记者问候她伤势，声线柔柔的阿佘透露她是伤到脚部韧带，脚套戴了两个月，所幸目前已不用再戴，《家》剧也并没有激烈动作戏，不担心。

据悉，她为了更传神地演绎“新闻女王”，在片场努力抄写对白增强记忆，阿佘直言“因为台词量很大，只有将对白背到滚瓜烂熟，才能更好拿捏角色”，非常专业。

尽管剧中是“新闻女王”，但新闻记者并不是阿佘向往的职业，“当今新闻有介于70%至80%的报道都不是好消息，太多负能量，我担心（成了职业）久了会令一个人变得麻木。”

《新》剧中阿佘与马国明、谭俊彦及陈山聪结戏缘，阿佘笑嚷：“都是视帝，我很幸福。”

她赞陈山聪将一个智障爸爸演绎得非常好；马国明在《新》中与她是新闻界死对头，一见面就对呛；至于谭俊彦，“他演我的旧情人，虽然第一次合作，但他的感情很到位，是一个我很欣赏的演员。”

阿佘接拍《新闻女王》是为剧本所吸引，“角色个性鲜明、职场上斗争也没有绝对的好与坏人，内容很现实（有传你将凭《新》再夺无线视后？）得不得奖绝对不是我接戏考虑的因素。”

佘诗曼在《新闻女王》当一名新闻媒体人（取自网络）

“情书”打动许绍雄

人在槟城的阿佘最近才与欢喜哥结为干父女，对此，阿佘回应《新明》，赞“老豆”（爸爸昵称）常为片场带来欢乐气氛，“尤其拍戏拍到三更半夜，他都会跟大伙开玩笑，驱走疲惫感。”

提到上契，感情催化剂源于节目《无限超越班》，“老豆（许绍雄）常在剧中演我‘爸’，制作组要求我送一份礼物给他，想了想，我为他写了一封信，那封信写出我对他那么多年来的看法，‘老豆’演什么像什么，但这一生不曾当过主角，但对我而言，他已经是自己人生的主角。”

或许是那封“情书”深深打动了欢喜哥，也牵动她内心的情感，“所以，当老豆淡淡的说了句‘不如我们上契’，我很开心，我很小就没了爸爸，上天又赐了一个‘爸爸’给我。”语气令人动容。

许绍雄很疼惜干女儿，她忙拍戏，他到榴梿山买了不同品种的榴梿回来，就是知道阿佘爱吃，“还是有机榴梿，特别甜，我尤其爱吃红虾榴梿（其他美食？）还有辣椒螃蟹、肉骨茶，哈哈哈。”

能大享口福，身材还那么好，如何做到的？阿佘的秘诀是：“少吃多餐，再爱吃也不馋嘴。”

替搭档林峰“去油”？

拍《家》剧6度与林峰合作，阿佘接《家》很大的原因也因为阿峰，他们这对CP被粉丝敲碗已久，宠粉的阿佘都听进心里。

有趣的是，林峰日前在中国亮相活动因发线上移挨酸“老态毕露”，偏偏与阿佘拍《家》剧状态火速回春，阿佘因此被香港媒体赞叹“去油（油腻大叔）神器”！

阿佘闻言笑起来，但忍不住为好搭档缓颊，“林峰那天是因为赶活动太疲累而已，他还是很靓仔的！”

虽是熟女，但阿佘无论身材、容貌都很冻龄，问起，她说：“冻龄？一部机器如果一直在跑，状态一定好，因为那会更有动力，当然，我也很享受自己的工作（你接受整形吗？）每个人的审美眼光不同，对我来说，只要走出来有信心，自己喜欢就好。”