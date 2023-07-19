陈泰铭18首创作 说唱潮州绕舌歌

传承潮语文化，有别于周初明教潮语，潮州人陈泰铭在社媒绕舌潮州歌！

笑说要与时代接轨，陈泰铭早在2020年已登上TikTok，但用说唱形式饶舌潮州歌，却是去年8月才开始的事。

较之初明教人说潮语单词，泰铭则以饶舌方式宣导潮语文化，他受访告诉《新明日报》：至今“饶”了18首潮州歌，都是个人创作。

泰铭在TikTok饶舌的潮州歌，每每一开口就是：“我是潮州人，潮州人甲己人（自己人）……”

潮州话发音像糯米，软腻柔和，声韵与音阶稍高，听上去悦耳轻快，泰铭表示，他创作潮州绕舌歌的原意，是让年轻一辈吸取潮语发音技巧，也让老人家开心。

“像我儿子虽然会听潮州话，但不太会讲，我希望通过饶舌潮州歌，让潮语文化传承下去。”

他笑说，若年轻人能与长者用他们熟悉的方言沟通，更能促进祖孙情。

陈泰铭在社媒饶舌潮州歌 。（取自网络）

泰铭耳闻时下好些年轻人原先不谙华语，因为深爱华语流行歌曲，唱着唱着，说起华语也逐渐上手，流行文化带来的耳濡目染不容小觑。

而泰铭哼的潮州饶舌歌绝对属于“新加坡风味”，除了潮语、间中也夹带华语、英语甚至马来话，“一首饶舌歌大概30至40秒，平均35秒，透过饶舌歌也推介潮语文法。”

“你有发现吗？潮州话与华语文法有时是倒过来的：像华语说‘母鸡’、潮语是‘鸡母’；‘台风’潮语则说‘风台’……”他笑说“吃这个单词在潮语也很好用，一般是‘吃饭’、然后‘吃水’、‘吃风’，都在吃。”

王沙曾赐他二字箴言

泰铭忆述多年前有幸因机缘，在东海岸活动上见到偶像王沙叔叔，当时他以潮语跟王沙叔沟通，潮州人说起籍贯家乡话分外亲切，王沙叔还说有机会带泰铭去中国交流……并赐了他在娱乐圈二字箴言：“充实”，泰铭铭记至今。

“充实自己，我坚信活到老学到老。”泰铭自小会唱潮剧，创作饶舌潮语歌不难，但也必须绞尽心思，记者笑问他什么时候邀请同是潮州人的星妻陈莉萍也来“饶”一下，他笑说：“请过了，不过她说要看mood（心情）。”

泰铭犹记得今年春节人日，他创作了饶舌潮州歌，细数人日七样菜，正在家中背诵歌词时，莉萍正好在厨房烹煮人日七样菜，真是夫“唱”妇“炒”呢。