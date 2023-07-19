80年代小生林明哲荣休 导演徒弟感性发文谢恩

曾演过《咖啡乌》《天涯同命鸟》《吾家有子》《亚答籽》的本地80年代著名电视小生林明哲，在90年代转职幕后，曾当导演、监制，近日荣休。曾二度入围台湾金马创投奖的本地电影《男儿王》《团圆饭》导演王国燊，19日在社媒晒出与林明哲的师徒合照，并发文说在电视台当副导时，曾获得对方指导。他总结出三大点，包括“不知道不要假装知道”，感谢师傅的教诲，让他日后靠此扭转不少危机。

他风趣地说，林明哲教大家碰到困难时不要发脾气，但承认自己经常无法控制。

王国燊说：“我入行当副导时的师父是林明哲先生。因为从小看他的戏长大，第一次见面就被他的气场震慑住。从一开始的‘压力山大’到后来的快速成长，真的多亏师父教得好。”

他从林明哲那里学到许多宝贵的知识，其中让他获益最深的共有三大点。第一点是拍摄技术层面：“关系位的重要性。如果不交代场景以及人物互动的空间，故事是极难成立的。当时我经常一头就栽进人物的表演，忽略这个关键，幸得师父提点。”

第二点是责任态度层面：“师父说被别人询问时，知道就说知道，不知道就说找到答案马上告知。千万不要假装知道，导致错误讯息耽误剧组。这对当时信心过满的我可以说是浇下了一桶及时雨。”

第三点则是心理素质层面：“师父说碰到困难时不要发脾气，先想解决方案。有办法的人是没空发脾气的。说这一点的时候，我心里犯嘀咕，因为他的脾气是闻名遐迩的。可这时，师父马上笑着说：‘我经常没有办法。’”

王国燊感性总结：“虽然是玩笑话，但是这第三点竟成为我日后处理所有状况的本能反应，解决扭转了不少危机。今年生日，特别有感师父无私教导的恩惠，幸得这张合照做个纪念。在此祝同天生日的师父身体健康，天天开心，荣休愉快！”