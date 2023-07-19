娱乐吃瓜：俊昊润娥传绯闻 “考古”2PM少女时代有多熟？

李俊昊（Lee Jun-ho）和林润娥（Im Yoon-ah，也用林允儿）因合作《欢迎来到王之国》（King the Land）而传出秘恋消息，爆料媒体更指两人正是因为在交往中才会接拍该剧。尽管双方都火速否认，却不影响电视剧的收视走向，第八集的“雨中之吻”更创下播放至今的最高收视记录。

记者藉由剧集的热度顺势往回“挖呀挖呀挖”，竟发现2PM及少女时代两团的缘分，其实并不浅。

“前无古人后无来者”的水上乐园广告



2010年，2PM及少女时代两团在事业如日中天之际合体拍摄水上乐园广告。（互联网）

少女时代2007年出道，2PM则在2008年出道。2010年，两团在事业如日中天之际合体拍摄广告，并合唱了广告歌曲“Cabi Song”，在当时引起不小的话题。

广告剧情以三组配对为主，分别是润娥及玉泽演（Ok Taec-yeon）、侑莉（Yuri）及尼坤（Nichkhun）、灿盛（Chan-sung）及徐贤（Seohyun），在水上乐园上演甜蜜戏水的戏码。其中有一幕，Nichkhun帮Yuri擦防晒霜更在当时引起争议。合作尺度放在今天的韩国偶像圈来看，可谓“前无古人后无来者”。

信息量大的综艺名场面



2010年两团一起上《强心脏》时，润娥和泽演首度就两人的恋爱绯闻做了回应。（互联网）

出道时间相近的两团，一起上过不少综艺节目。其中最叫粉丝印象深刻的莫过于姜镐童（Kang Ho-dong，也用姜虎东）和李昇基（Lee Seung-gi）主持的《强心脏》。

2010年两团一起上节目时，润娥和泽演首度就两人的恋爱绯闻做了回应。Tiffany说：“那个传闻好像是因我而起的。最近出演《强心脏》时我说和润娥及泽演一起吃过饭，好像被讹传了。”对此，俊昊说：“泽演外出听到那样的话回来会就非常郁闷地说‘真的不是’。但是我可不知道（事实）”，引发全场爆笑。

值得一提的是，姜镐童当时还让润娥在玉泽演及李昇基之间做选择。她答道：“这个我们成员们可以全部一致，仅从外貌上来看的话，是李昇基。”润娥还补充说：“比起坚强的外表来，更喜欢体贴温柔的类型。” 2014年，因节目结缘的润娥及李昇基被Dispatch拍到约会照，承认了恋情。

李昇基和润娥曾公开过恋情。（互联网）

不仅如此，2PM和少女时代还一起睡过大通铺。综艺节目《家族诞生2》中，泽演及润娥是固定成员。当时俊昊及Tiffany作为嘉宾参与，成就了男女团一起在大通铺过夜的画面。

恋爱绯闻



玉泽演及Jessica曾传过绯闻。（互联网）

俊男美女之间合作不断，绯闻自然传个不停。除了润娥及泽演这对常被搭在一起的“官配”，当时还是少女时代成员的郑秀妍（Jessica）也曾经两度被拍到与泽演到咖啡馆。当时双方所属经纪公司否认交往传闻，表示两人只是感情很好的朋友，工作结束后顺便见见面而已。

逗趣的是，玉泽演之后曾在节目上谈及这段绯闻，称自己后悔的是当时只穿了老头背心。

唯一一对真情侣



Tiffany和Nichkhun曾承认过恋情。（互联网）

虽然两团关系密切，但自始至终承认过恋情的，就只有Tiffany和Nichkhun这一对。2014年4月，两人被拍到深夜到餐厅吃饭约会爆出热恋，双方经纪公司随后承认恋情，希望粉丝接受并继续支持他们。两人经历相似，离家背景到韩国打拼，一直都很聊得来，因此逐渐发展成恋人关系。可惜的是，隔年5月就传出分手消息。

好交情延续至今



网民巧遇两团在日本聚餐。（互联网）

2015年，有网民在日本巧遇2PM的泽演及少女时代的Sunny与孝渊（Hyoyeon），“随意走进一家居酒屋，居然偶遇2PM和少女时代成员。”照片中，玉泽演戴着红色帽子坐在Sunny及孝渊中间，三人都没有戴着墨镜及口罩遮掩，坦荡大方的态度令获不少网民称赞。

2023年，俊昊及润娥合作《欢迎来到王之国》。与两人相交甚笃的泽演给他们送上应援餐车，上面写道：“2PM少女时代永远吧！”，再次验证了两团的好交情。