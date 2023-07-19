Melody夫提离婚协议无效 指妻子要夺400多万房产

（台北讯）Melody殷悦于7日无预警宣布已与大15岁丈夫吴育奇离婚，19日却被爆夺走前夫家至少400万新元房产、逼男方签下协议。男方也传出为此委托律师提出“离婚协议无效之诉”，引发各界关注。

据台媒报道，吴育奇19日委任律师赴台北地院递状，对Melody提起离婚协议无效之诉，指遭诱导签订不平等离婚协议。

据知Melody要求包括现居住的台北2户及美国豪宅。吴育奇之所以签下协议，有传闻指他是因和Melody在争吵时，一气之下答应Ｍelody提出的要求并签字，双方并到户政事务所办妥离婚手续，但吴育奇现在却翻脸不认，提起离婚协议无效之诉。

对于吴育奇若是自愿签字，事后反悔诉请离婚协议无效之诉，是否会胜诉，律师苏家宏分析，关键应在于吴育奇是否有被“胁迫”，若他是在被胁迫的状况下签字，法官很可能判离婚协议无效，而胁迫不仅是行为上，言语上的胁迫也可能构成，比如“你如果没有照着做我就毁掉你”等语，都算威胁。

苏家宏并指，这类离婚案也可提起“离婚无效”诉讼，一旦法院判决离婚无效，协议也会连带无效。他解释，一般离婚过程很常因有瑕疵问题，而被法院判无效，最常见的是当事人在离婚协议现场时，2名见证人没有在场亲自见闻、签章、确认双方离婚真意，而被法院判决离婚无效；若两人离婚过程有瑕疵，被判离婚无效，两人签下的离婚协议也会连带失效。