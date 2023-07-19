来新开唱 陶喆自我调侃：只有老人家才认识我

7月16日（星期日），台湾音乐人陶喆时隔三年再次来新加坡举办个人演唱会。现场除了本地观众，还有不少歌迷从中国、马来西亚等地远道而来，近6000人出席了这场在滨海湾金沙宴会厅的演出。

2023年7月对于陶喆来说，是格外忙碌的一个月。3日发布重制版《流沙》，11日发布新歌《全世界会唱的歌》，14日首场视频号线上演唱会，久违的活跃让乐迷们大呼过瘾。而在当晚的演唱会上，陶喆提到新专辑会很快与大家见面。距离上一张专辑《再见你好吗》已经过去十年。曾经多次保证“今年会有新专辑”的陶喆会在2023年兑现诺言吗？让我们拭目以待。

只有老人家才认识陶喆？

演唱会以浅吟低唱开场，接着动感的鼓点加入，之后便传来那磁性、明亮的声音，熟悉的陶喆回来了。活力十足的开场曲目《找自己》将现场气氛迅速加热，而紧接着明快的《小镇姑娘》让演唱会达到第一个高潮。

《小镇姑娘》结束，陶喆便开始跟台下的歌迷聊天：“第一排都是零零后！”接着又调侃自己：“只有老人家才认识陶喆。” 还用起了年轻粉丝中非常流行的网络梗：“刚才唱到‘大锦鲤’为什么听到了一阵笑声？”

所谓的”大锦鲤“其实是指《小镇姑娘》中的歌词“听说现在的你成了大经理”。此句包含高难度的D5高音，成为歌曲里大家最期待的地方。所以当陶喆在当晚的演唱会成功挑战“大锦鲤”后，乐迷们都给予了热烈的欢呼和掌声。

1997陶喆出道，当时二十多岁的听众如今都已经过了不惑之年。但是在当下的流媒体时代，还是不断有年轻人发现世纪初的好音乐，与此同时，经典的老歌也通过“新新人类”焕发新的生命力。所以只有老人家才认识陶喆吗？才不会！

演唱会背景视频暗藏玄机

陶喆曾经预告过新专辑中除了新歌，也会有老歌新编，通过现场大屏幕播放的视频也可以发现相关的小细节。比如在唱到《黑色柳丁》时，出现了交响乐团演奏的片段，而在《寂寞的季节》前奏，画面是一个苏格兰风笛演奏家，这说明老歌新编的配器都是由音乐家现场录制而成。在早前接受中国媒体采访时，陶喆也提到新版《流沙》里的口琴是由半音阶口琴大师Dino Soldo吹奏，而非像原版那样仅仅用MIDI制作。

背景视频里的交响乐团体现老歌新编的诚意。（Marina Bay Sands提供）

流行二十多年的歌曲

26年前，陶喆首张个人专辑《David Tao 同名专辑》横空出世。在东西方音乐的双重熏陶下长大的陶喆，将英语R&B与华语完美结合，开创了一个全新的华语流行时代。时至今日，在这个专辑及其歌曲的评论区中，无数人仍惊叹于他音乐制作的超前性和高水准。在参加台湾乐评人马世芳的电台节目《耳朵借我》时，陶喆曾提到：“音乐最主要的，是说故事和传递情感。”这是陶喆一直践行的音乐理念，也是他的流行歌曲能流行二十多年的原因。

某音乐流媒体平台上歌曲《飞机场的10:30》的评论区。（互联网）

演唱会上，陶喆为歌迷们呈现了一共17首歌曲，主要来自前五张录音室专辑，还有一首刚刚在本月11号发布的新歌《全世界会唱的歌》。许多怀旧的旋律把人们带回到千禧之初。陶喆的现场实力依然不容小觑，除了展现经典的陶氏R&B唱腔，摇滚、说唱也是信手拈来。

演唱会在《爱，很简单》的全场大合唱中划上完美的句号。演唱会结束，还有许多乐迷意犹未尽，站在舞台前面高喊安可。虽然并没有如愿唤回偶像，不过这次演出也可以是一个新的起点。26年的音乐之旅，或许未完待续。