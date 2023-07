原子弹之父：现在我变成死神 世界的毁灭者

奥本海默(M18)娱乐性 ★★★★/艺术性★★★

(Oppenheimer)

剧情

奥本海默(Cillian Murphy,希利安莫菲饰)是美籍犹太裔理论物理学家,在第二次世界大战期间,政府找他担任罗沙拉摩斯实验室的领导人,而其参与的“曼哈顿计划”,最终研发出用来轰炸日本广岛与长崎的两颗原子弹,也使他获得了“原子弹之父”的头衔,然而却也卷入秋后算账的困扰中。

影评

曾导《蝙蝠侠:夜神起义》(The Dark Knight Rises)、《潜行凶间》(Inception)与《星际效应》(Interstellar)等知名电影的英国大导Christopher Nolan(克里斯多福诺兰)不愧是当今国际影坛上的奇才,连取材真实人物的电影,都可以导得那么出色。 自编自导的二战题材传记片《奥本海默》改编自2006年获普立兹奖的传记《美国普罗米修斯:罗伯特奥本海默的胜利与悲剧》(American Prometheus: The Triumph And Tragedy Of J. Robert Oppenheimer ),内容描述奥本海默开发第一颗原子弹的过程,同时呈现主角“冒着毁灭世界的风险去拯救世界”的矛盾心境,带领读者在史诗般的影像中,探索危险却令人心跳加速的悖论。

现实生活中的奥本海默被比喻为原子弹之父。(互联网)

人物演绎精彩

黑白片《奥本海默》长三小时,剧情环环相扣。剪辑一气呵成、人物演绎精彩,回溯与现况情节的来回穿梭处理得惊心动魄,没有丝毫的刻意催泪桥段却让读者心情起伏不已,因为此片推出的当儿,碰巧国际间战云密布,俄乌战火有升温迹象,所以特别让人省思华府贵权的棋盘、战争的祸害、无辜老百姓的受难等的反战信息。爱尔兰知名演员莫菲过去参演的电影角色,亦正亦邪,演出奥本海默额外贴切,因为他是懊悔莫及的科学家,他的发明并不是汽车或电灯这些造福人类的事物,而是会酿成悲剧的毁灭性炸弹。

奥本海默在二战后“翻车”,主因虽是“记仇的小人与圣人一样有耐心”步步地设计他,让他卷入共产党、对美国安危具威胁的疑云,不断地接受相关单位的“内部审问”,不过我相信他的痛苦与他打开“ 原子弹武器”这个潘多拉盒有关。他在晚年受访问时谈及其发明的原子弹,冷静但沉重地表示:“世界从此不一样,少数人笑......”。当电影交代他与刚认识的精神科医生与共产党员(Florence Pugh,佛罗伦斯珀饰)干柴烈火的性爱后,他念出女方手中所捧着的书中的两句文—— 印度教经典《薄伽梵歌》的经文“现在我变成死神,世界的毁灭者”。这段带有天启色彩的剖白,多少也呼应了他后来的心境,他早年探究科学的好奇心与成果,最终超出改善人类生活的宗旨,而形成关乎人类存亡的道德窘境。

以实景拍摄

影片以实景拍摄,没有使用CG特效。原子弹炸开后的“末日景观”,处理得内敛却让人感受的原子弹带来的悲鸣。活在太平盛世的我们,简直可以隔空想像和感受到那种战火里挣扎求存的无助与惶恐。

小劳勃道尼在《奥本海默》的造型认不出是他。(联邦影业提供)

莫菲片中与佛罗伦斯有裸露性爱桥段,床戏元素是诺兰过去作品中鲜少尝试的,不过他处理得让人看了血脉贲张。影片大咖云集,包括“钢铁人”Robert Downey Jr.(小劳勃道尼)、Matt Damon(马特达蒙)以及演出奥本海默妻子的 Emily Blunt(艾米莉布朗特),大家都互飙演技。(英语对白,附中文字幕)