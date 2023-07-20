《扫毒3》三大影帝云集有看头

扫毒3：人在天涯

The White Storm 3: Heaven or Hell（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：卧底警察张健行（郭富城饰）和欧志远（古天乐饰）在大毒枭康素差（刘青云饰）被暗算时救他一命，赢得他的信任。康素差被警方突击扫毒后，带着中枪的张健行逃离香港到泰国金三角另起炉灶。欧志远为救张健行追到泰国。

短评：三大影帝云集是电影一大看头。刘青云饰演的毒枭张弛有度，表面上嬉皮笑脸，其实笑里藏刀。郭富城是人在天涯的卧底，剧情虽点到为止，但他内敛诠释出“我是警察你是贼”的内心挣扎，还有一幕哭戏收放自如，表演到位。古天乐的卧底戏不多，但与刘青云和郭富城的对手戏表现沉稳，做到任凭风浪起，稳坐钓鱼台。

影片沿用扫毒题材，但剧情和人物都与2019年前作无直接关系。电影预算约3亿港元（约5000万新元），动作场面全面升级。一开头的扫毒行动拍摄规模庞大，除了狂轰滥炸和乱枪扫射，还不惜撞毁无数卡车。据刘青云及身兼导演和编剧的邱礼涛说，电影以真枪拍摄，其后座力和枪声更具真实感。片尾的空袭和陆战场面拍得像战争片。在配置大银幕和音响系统的戏院观赏，各种轰炸砰砰砰，枪战叭叭叭哒哒哒，颇有临场感。

《或许我愿意》的两对父母其实私下互“偷吃”。（邵氏机构提供）

或许我愿意

Maybe I Do（ PG13）

娱乐性★★★／艺术性★☆

故事：米歇尔（Emma Roberts，艾玛罗拔丝饰）和艾伦（（Luke Bracey，卢克布雷西饰）的关系已发展到可以安排彼此的父母见面。怎知原来他们的父母私下已认识，而且是互相“偷吃”。

短评：《或》 由美国导演Michael Jacobs（迈克尔雅各布斯）所导，探讨爱情能否永恒、婚姻的意义与老年的危机，内容幽默，不过深度不够，局限了演员的发挥。两主角年轻外形讨好，父母级的演员包括Richard Gere（李察基尔）、Susan Sarandon（苏珊萨兰登）与Diane Keaton（戴安娜基顿）等人，岁数不小的戴安娜基顿最让人刮目相看，依然艳光四射，热辣奔放。

玛格罗比（左）与莱恩葛斯林在《芭比》一起去探索真相。（互联网）

芭比

Barbie（PG13）

期待指数★★★☆

故事：芭比（Margot Robbie，玛格罗比饰）在一个完美的地方过着完美的人生，会举办超级盛大的派对，每天都过着很快乐的日子。但有一天怪事开始发生在芭比身上，她质疑自己的人生，她决定与肯尼（Ryan Gosling，莱恩葛斯林饰）去探索事情的真相，结果引发一连串的意外事件。

陪着许多人童年的玩偶芭比自翻拍成电影的消息曝光后，就备受期待，这部故事情节诙谐的电影，探讨了现代女性的价值观与寻找自我的深层意义。影片由《淑女鸟》（Lady Bird）女导演Greta Gerwig（格蕾塔葛韦格）执导。